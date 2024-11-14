影／以為控制電費不被發現！3嫌自備發電機 綠島種植大麻遭警查獲

台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，47歲江姓主嫌利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同等2名共犯，在綠島山區貨櫃屋內，種植大麻活株。警方接獲情資並蒐證1個月後，經檢察官指揮偵辦，日前一舉將3人逮捕，並當場查獲大麻活株、乾燥成株及培育器具等大批證物，市值逾百萬元。法院裁定江嫌羈押禁見。

警方表示，江姓主嫌等3人非常狡猾，除選擇綠島規避警方查緝外，另擔心培育製作大麻所需電量電費異常暴增，引起承租人及台電注意，特別購置4部發電機自行發電，但百密必有一疏，幸得到線報，加上實施離島清查也察覺異常，避免打草驚蛇，報請檢察官，並與台東調查站、海巡署第15海巡隊及南投警局刑共組專案小組偵辦。

專案小組歷經1個月的跟監蒐證，於雙11購物節，持搜索票分別前往台中市及綠島等地將江姓主嫌及邱姓、吳姓等共犯逮捕到案，另當場查獲大麻活株28株、乾燥大麻成株25株、大麻粉末、大麻殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機、烘乾機及除濕器等大批證物。全案依毒品罪移送地檢署偵辦。江嫌經法院裁定羈押禁見獲准。

刑警大隊長葉明鐘表示，3名犯嫌非綠島本地人，而是江姓主嫌曾在綠島做幾年生意，在當地認識不少朋友後，透過關係向不知情友人承租土地，放置貨櫃屋，外界以為要經營民宿，結果是種植大麻。而江嫌知道綠島電力有限，一但電量異常，不僅發電廠就會注意，出租人收到電費也會關心，才會自購發電機掩飾。

據了解，自2019年蘭嶼外海，警方查獲走私800公斤毒品案件，並溯源查獲更龐大的毒品走私集團，警政署、調查局、海巡署等司法單位，開始針對離島地區進行清查及布線，海巡署東部分署甚至於2020成立偵搜犬勤務區隊，負責港口檢疫、偵爆及緝毒任務，目的就是防堵毒品流入離島。

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