快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／以為控制電費不被發現！3嫌自備發電機 綠島種植大麻遭警查獲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，47歲江姓主嫌利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同等2名共犯，在綠島山區貨櫃屋內，種植大麻活株。警方接獲情資並蒐證1個月後，經檢察官指揮偵辦，日前一舉將3人逮捕，並當場查獲大麻活株、乾燥成株及培育器具等大批證物，市值逾百萬元。法院裁定江嫌羈押禁見。

警方表示，江姓主嫌等3人非常狡猾，除選擇綠島規避警方查緝外，另擔心培育製作大麻所需電量電費異常暴增，引起承租人及台電注意，特別購置4部發電機自行發電，但百密必有一疏，幸得到線報，加上實施離島清查也察覺異常，避免打草驚蛇，報請檢察官，並與台東調查站、海巡署第15海巡隊及南投警局刑共組專案小組偵辦。

專案小組歷經1個月的跟監蒐證，於雙11購物節，持搜索票分別前往台中市及綠島等地將江姓主嫌及邱姓、吳姓等共犯逮捕到案，另當場查獲大麻活株28株、乾燥大麻成株25株、大麻粉末、大麻殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機、烘乾機及除濕器等大批證物。全案依毒品罪移送地檢署偵辦。江嫌經法院裁定羈押禁見獲准。

刑警大隊長葉明鐘表示，3名犯嫌非綠島本地人，而是江姓主嫌曾在綠島做幾年生意，在當地認識不少朋友後，透過關係向不知情友人承租土地，放置貨櫃屋，外界以為要經營民宿，結果是種植大麻。而江嫌知道綠島電力有限，一但電量異常，不僅發電廠就會注意，出租人收到電費也會關心，才會自購發電機掩飾。

據了解，自2019年蘭嶼外海，警方查獲走私800公斤毒品案件，並溯源查獲更龐大的毒品走私集團，警政署、調查局、海巡署等司法單位，開始針對離島地區進行清查及布線，海巡署東部分署甚至於2020成立偵搜犬勤務區隊，負責港口檢疫、偵爆及緝毒任務，目的就是防堵毒品流入離島。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，47歲江姓主嫌利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同2名共犯，在綠島山區貨櫃屋內種植大麻。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，47歲江姓主嫌利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同2名共犯，在綠島山區貨櫃屋內種植大麻。記者尤聰光／攝影
警方查獲大麻活株28株、乾燥大麻成株25株、大麻粉末、大麻殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機、烘乾機及除濕器等大批證物。記者尤聰光／攝影
警方查獲大麻活株28株、乾燥大麻成株25株、大麻粉末、大麻殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機、烘乾機及除濕器等大批證物。記者尤聰光／攝影

大麻 海巡署 綠島

延伸閱讀

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

颱風外圍環流影響 台東往返綠島船班14日午後取消

新竹餐酒館老闆網售罕見大麻司康 北市警循線抓藥頭

立委質疑金援聖文森大麻產業 林佳龍駁斥

相關新聞

警車接送女藥頭…涉用藥逼性交 嘉市毒警染喪屍煙彈收押免職

嘉義市陳姓員警涉吸食喪屍煙彈，不但以警車接送女毒犯小孩，還疑涉強制性交，案經警方自清自檢查將他依毒品等案件送辦，地院裁定...

影／以為控制電費不被發現！3嫌自備發電機 綠島種植大麻遭警查獲

台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，47歲江姓主嫌利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同等2名共犯，在綠島山區貨櫃...

影／高雄男疑吸喪屍煙彈駕車昏睡路中 遇警驚醒落跑丟毒

林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍煙彈精神不濟，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，巡邏警網盤查林被驚醒，受檢時趁機往...

涉吸毒還要賣同袍 軍警都淪陷

「喪屍煙彈」氾濫，連軍警都淪陷。嘉義市陳姓員警涉吸食喪屍煙彈，毒品還藏在派出所抽屜內，法院裁定羈押禁見，市警局火速免職。...

喪屍煙彈濫用 4個月查扣1.7萬顆

俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」毒品濫用日益嚴重，法務部毒品審議委員會今天召開學者專家會議，討論是否將甫公告為三級毒品的「...

嘉義警吸喪屍煙彈、涉強制性交 蹺班開警車接送女毒犯遭免職

嘉義市警察局陳姓員警不僅涉及吸毒、強制性交，還執班以警車接送女毒犯小孩，更大膽將毒品依托咪酯放置派出所抽屜，嘉院昨天裁定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。