警車接送女藥頭…涉用藥逼性交 嘉市毒警染喪屍煙彈收押免職

嘉義市陳姓員警涉吸食喪屍煙彈，不但以警車接送女毒犯小孩，還疑涉強制性交，案經警方自清自檢查將他依毒品等案件送辦，地院裁定羈押禁見，市警局將依法免職。

嘉義市警一分局某派出所陳姓員警，因執行勤務異常，短期間體重驟減、精神委靡、臉部疑有施用毒品所致痘瘡，經警局發現其與毒品人口異常往來，涉嫌施用毒品、轉讓偽藥等情形，今年11月11日持搜索票於辦公室、住居所執行搜索，查獲毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）30顆等事證。

檢警表示，陳員疑今年8月開始吸食喪屍煙彈，警方執行搜索時，在住處及汽車內扣得數盒喪屍煙彈，派出所抽屜也查扣到部分煙彈。檢警發現陳員與女毒犯過從甚密，涉嫌用警車接送女毒犯及其小孩，另外，涉嫌誘使女毒犯至汽車旅館強制性交等，偵訊後依法送辦。

檢方複訊，認涉犯公務員假借職務上機會犯詐欺得利罪、詐欺取財罪、行使公務員登載不實文書罪、以藥劑方式犯強制性交罪、轉讓偽藥罪等，向嘉義地院聲押。

但陳員只坦承偽造文書部分，對其他均矢口否認。嘉義地院考量警察身分，可以輕易取得相關證人個資，具相當威嚇能力，有串證、滅證之虞，裁定羈押禁見。

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