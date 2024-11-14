快訊

到大陸出差買「中國原廠手機」買哪支？網推這廠牌：CP值高且划算

影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

川普曾放話要驅逐出境！哈利王子備戰出逃 砸1.5億買葡萄牙豪宅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男疑吸喪屍煙彈駕車昏睡路中 遇警驚醒落跑丟毒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍煙彈精神不濟，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，巡邏警網盤查林被驚醒，受檢時趁機往騎樓逃，還沿途丟棄身上毒品，支援警網趕抵，將林壓制逮捕，撿起12包K他命、2顆喪屍煙彈等物。

新興警分局前金分駐所員警今天凌晨5時許，見33歲林姓男子駕車停在前金區中正四路與中華三路路口斑馬線上，一動也不動，於是趨前盤查。

警方趨近後，發現林頭低低，昏睡在駕駛座，於是將他叫醒，要求他下車受檢，林下車後，趁警方不注意，拔腿就往一旁騎樓逃，還從手中拋出毒品，但仍被警方壓制在地，支援警網趕抵，將毒品找回。

警方將林押回警所查辦，清點毒品有K他命毒品咖啡包12包、重30.5公克、喪屍煙彈（依托咪酯）兩顆、共重11.9克，以及含殘渣的安非他命吸食器一組。

據了解，林稱毒品是朋友給的，上車前有吸毒，但不清楚是喪屍煙彈；警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另待林的毒品施用檢驗結果確定後，再續依毒駕另案移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈精神不濟，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，巡邏警網發現盤查。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈精神不濟，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，巡邏警網發現盤查。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，趁機往騎樓逃，還沿途丟毒品，警方壓制逮捕，撿起12包K他命、2顆喪屍菸彈等物。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，趁機往騎樓逃，還沿途丟毒品，警方壓制逮捕，撿起12包K他命、2顆喪屍菸彈等物。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，準備下車受檢。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，準備下車受檢。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，趁機往騎樓逃，還沿途丟毒品，警方壓制逮捕，查扣安非他命殘渣袋及吸食器。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，趁機往騎樓逃，還沿途丟毒品，警方壓制逮捕，查扣安非他命殘渣袋及吸食器。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，趁機往騎樓逃，還沿途丟毒品，警方壓制逮捕，撿起12包K他命、2顆喪屍菸彈等物。記者石秀華／翻攝
林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍菸彈，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，警網盤查林被驚醒，趁機往騎樓逃，還沿途丟毒品，警方壓制逮捕，撿起12包K他命、2顆喪屍菸彈等物。記者石秀華／翻攝

吸毒 喪屍煙彈 毒品

延伸閱讀

嘉義警吸喪屍煙彈、涉強制性交 蹺班開警車接送女毒犯遭免職

高雄客家月 餐宴搭配系列活動推廣客庄特色文化

新兵帶喪屍煙彈回營未被羈押 暫時抓回部隊看管…檢警追共犯

依托咪酯研議提升二級毒品 4個月查獲1萬7千顆喪屍煙彈

相關新聞

影／高雄男疑吸喪屍煙彈駕車昏睡路中 遇警驚醒落跑丟毒

林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍煙彈精神不濟，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，巡邏警網盤查林被驚醒，受檢時趁機往...

涉吸毒還要賣同袍 軍警都淪陷

「喪屍煙彈」氾濫，連軍警都淪陷。嘉義市陳姓員警涉吸食喪屍煙彈，毒品還藏在派出所抽屜內，法院裁定羈押禁見，市警局火速免職。...

喪屍煙彈濫用 4個月查扣1.7萬顆

俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」毒品濫用日益嚴重，法務部毒品審議委員會今天召開學者專家會議，討論是否將甫公告為三級毒品的「...

嘉義警吸喪屍煙彈、涉強制性交 蹺班開警車接送女毒犯遭免職

嘉義市警察局陳姓員警不僅涉及吸毒、強制性交，還執班以警車接送女毒犯小孩，更大膽將毒品依托咪酯放置派出所抽屜，嘉院昨天裁定...

家屬遭勒贖80萬…妙齡女「未帶行李」遊泰失蹤 與閨密出國前身影曝

高雄市20多歲的陳姓女子11月6日與閨密出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身。出國當天最後身影曝光，影像顯示她與閨密...

向貸款公司借款不成開槍洩恨 台南「雙槍俠」二審仍判8年

男子謝品隆去年9月間在台南永康某貸款公司向鄭姓男子借款遭拒，竟朝鄭連開2槍，致左大腿中彈送醫，謝藏匿45天後在新北永和落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。