影／高雄男疑吸喪屍煙彈駕車昏睡路中 遇警驚醒落跑丟毒

林姓男子今天清晨5時許疑施用喪屍煙彈精神不濟，駕車昏睡高市中正四路與中華三路口路中央，巡邏警網盤查林被驚醒，受檢時趁機往騎樓逃，還沿途丟棄身上毒品，支援警網趕抵，將林壓制逮捕，撿起12包K他命、2顆喪屍煙彈等物。

新興警分局前金分駐所員警今天凌晨5時許，見33歲林姓男子駕車停在前金區中正四路與中華三路路口斑馬線上，一動也不動，於是趨前盤查。

警方趨近後，發現林頭低低，昏睡在駕駛座，於是將他叫醒，要求他下車受檢，林下車後，趁警方不注意，拔腿就往一旁騎樓逃，還從手中拋出毒品，但仍被警方壓制在地，支援警網趕抵，將毒品找回。

警方將林押回警所查辦，清點毒品有K他命毒品咖啡包12包、重30.5公克、喪屍煙彈（依托咪酯）兩顆、共重11.9克，以及含殘渣的安非他命吸食器一組。

據了解，林稱毒品是朋友給的，上車前有吸毒，但不清楚是喪屍煙彈；警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另待林的毒品施用檢驗結果確定後，再續依毒駕另案移送偵辦。

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