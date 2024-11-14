喪屍煙彈濫用 4個月查扣1.7萬顆

「依托咪酯」（喪屍煙彈）濫用，查獲量增多，圖為刑事局日前查獲1.3公斤「依托咪酯」，共616顆「喪屍煙彈」，市價3千萬元。記者李奕昕／翻攝

俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」毒品濫用日益嚴重，法務部毒品審議委員會今天召開學者專家會議，討論是否將甫公告為三級毒品的「依托咪酯」升為二級，會議結束前將由委員投票表決，「依托咪酯」有望升級，涉毒者最重可判無期徒刑。

新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震，今年七月十三日乘警車巡邏，遭廿五歲黃姓男子駕車高速逆向撞死；卅四歲彭姓男子九月十六日駕車在新竹市逆向衝撞兩輛機車，釀一死四傷；新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫九月卅日遭陳姓女子開車拖行、衝撞護欄殉職。三起案件肇因均跟「依托咪酯」有關。

檢警近期掃毒又發現不少案例，「依托咪酯」濫用問題浮上檯面。

刑事局七月起執行「青春專案」、「掃蕩喪屍煙彈」和「安居緝毒專案」，統計三波專案從七月一日至本月九日，查獲依托咪酯類二六四六件、三○一○人次，查扣依托咪酯類煙彈一萬七五四○顆、依托咪酯類煙油一五九點七公斤、依托咪酯類粉末一五七點二公斤，不法所得一八三○萬元、犯罪車輛廿一輛。

依台高檢資料，二○二三年全年度有關食藥署濫用藥物檢驗通報系統「非尿液」檢體裡驗出「依托咪酯」類件數只廿二件，今年一月至九月急劇飆升到一二八一件，是去年的五十八點二倍。

法醫研究所月前檢驗一起死亡案例，發現死者身上有「依托咪酯」物質成分，報請毒品審議委員會審查，今年六月毒審會將「依托咪酯」列為三級毒品、八月公告。但此物質濫用情況嚴重，擴散速度驚人，警政署再提案建議升為二級毒品。

「依托咪酯」本為醫學上麻醉用途，警政署提案時認為，如「依托咪酯」變為二級毒品，有相類似功能的「美托咪酯」、「異丙帕酯」二種物質可能會取而代之產生替代效果，對後兩者物質一併提案討論。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金；引誘他人施用第二級毒品者，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金；施用第二級毒品者，可處三年以下有期徒刑。

法務部長鄭銘謙於警政署提案後，上月廿日聯繫檢察司長郭永發蒐集資料，並發文毒物、藥理、化學學者參加毒審會議，今天列席機關包括司法院、教育部、衛福部、經濟部產業發展署、環境部化學物質管理署以及司法警察、台灣高檢署。

因應新興毒品氾濫，行政院會今擬拍板「新世代反毒策略行動綱領」第三期，四年投入一五○億元，聚焦毒販復歸轉銜機制，達到抑制再犯。