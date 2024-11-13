向貸款公司借款不成竟開槍洩恨 台南「雙槍俠」二審仍判8年

男子謝品隆去年9月間在台南永康某貸款公司向鄭姓男子借款遭拒，竟朝鄭連開2槍，致左大腿中彈送醫，謝藏匿45天後在新北永和落網，警方起出2把改造手槍及子彈，一審判他應執行8年並科罰金7萬，不服上訴，二審認原審認定有誤而撤銷改判，惟仍判應執行8年並科罰金7萬。

台南高分院合議庭指出，謝持有A槍、子彈射擊鄭成傷，有刑事警察局鑑定書可稽，原判決誤認謝是持有B槍、子彈射擊鄭成傷。

合議庭表示，謝持有A槍、子彈部分，尚不符自首要件，原判決依槍砲彈藥刀械管制條例相關規定減輕其刑，也有不當。且謝在未遭有警方知悉其未經許可持有B槍、子彈前，自首及報繳由警方扣押，進而接受裁判。原判決就謝持有B槍、子彈部分，未依槍砲彈藥刀械管制條例規定減輕其刑，也有違誤。

因此，二審撤銷原判決，認謝未經許可，持有非制式手槍處4年2月並罰金3萬元，又未經許可，持有非制式手槍處6年6月並科罰金5萬元，應執行8年並科罰金7萬元。與一審刑度相同。

謝否認有殺人犯行，辯稱他因鄭一直挑釁，且身材較高壯，恐其所持槍、彈遭搶，故對牆壁擊發1槍，之後在門口，同為防止槍、彈遭搶，才再擊發1槍。他認僅有傷害犯意，沒有殺人之意。

鄭於警詢時陳稱，他因拒絕借款而與謝發生口角，謝即取出槍枝瞄準後開槍，瞄準其左大腿開槍，依其感覺僅是單純警告，並沒有要置他於死地。鄭於偵查中則證稱不記得謝進去後講了什麼，只記得謝曾經手持槍朝上對空鳴槍，走到門口時朝其左大腿內側開槍。

然而，他被訴殺人未遂等犯行。合議庭認為，若謝果有殺人犯意，進入該貸款公司開槍時，距離鄭僅隔泡茶桌寬度，且鄭所處位置，移動不易，第一時間進入公司應可輕易瞄準其頭部或其他身體重要部位射擊，且可連續擊發，但他朝鄭身後牆壁射擊1發即轉身離去。