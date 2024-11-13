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依托咪酯研議提升二級毒品 4個月查獲1萬7千顆喪屍煙彈

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

三級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」毒駕危害嚴重，明天法務部毒品審議委員會將研議提升為二級毒品。刑事局統計，4個多月來警方查獲依托咪酯類煙彈1萬7540顆，持續加強掃蕩。

依托咪酯毒駕接連造成警察及民眾傷亡。新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震，今年7月13日乘警車巡邏，遭25歲黃姓男子駕車高速逆向撞死；34歲彭姓男子9月16日駕車在新竹市逆向衝撞兩輛機車，造成1死4傷；新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，9月30日盤查違規停車30歲陳姓女子，遭拖行約3百公尺，擦撞工地護欄不治。

警方今年執行青春專案、掃蕩「喪屍煙彈」專案及安居緝毒專案，加強查緝依托咪酯。刑事局統計7月1日至本月9日，查獲依托咪酯類2646件、3010人次，查扣依托咪酯類煙彈1萬7540顆、依托咪酯類煙油159.7公斤、依托咪酯類粉末157.2公斤，查扣不法所得現金1830萬元、犯罪使用車輛21輛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

依托咪酯毒駕危害嚴重，新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震今年7月乘警車巡邏，遭黃姓男子駕車高速逆向撞死。記者李奕昕／翻攝
依托咪酯毒駕危害嚴重，新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震今年7月乘警車巡邏，遭黃姓男子駕車高速逆向撞死。記者李奕昕／翻攝

喪屍煙彈 毒品

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