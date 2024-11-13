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李多慧疑遭跟蹤 警政署長：符合跟騷法要件偵辦中

中央社／ 台北13日電

韓國籍職棒啦啦隊員李多慧疑遭跟蹤。警政署長張榮興今天說，本案符合跟騷法的要件，正在偵辦中；內政部長劉世芳說，會與外交部、觀光署討論，如何向外國觀光客加強宣導台灣有跟騷法。

李多慧騎機車環島返抵新北市三重租屋處前，疑似遭到一輛白色轎車長時間尾隨，甚至有綠衣女子於近處拍攝，她自覺害怕，日前向新北市警察局婦幼警察隊報案，受訪時還淚灑警局。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席報告業務概況並備詢。國民黨立委洪孟楷質詢指出，李多慧案例是否符合跟蹤騷擾防制法的犯罪要件。

劉世芳答詢表示，警政單位有追蹤，跟騷的人是一名女性，好像是八卦媒體；跟騷法上路後，確實達到一定效果。至於李多慧案是否符合跟騷法的保護要件，劉世芳說，由警政機關認定比較好。

張榮興說，從開始的發生地延續到最後結果，「我覺得應該是符合跟騷法的要件」，案件也知道對象，正在偵辦中。

洪孟楷指出，希望不要有任何人來台灣會心生畏懼，有不好的印象，尤其近期有很多韓國自由行旅客來台，應該加強防範。

劉世芳說，台灣部分民眾知道有跟騷法，外國觀光客部分，會跟交通部觀光署、外交部一起看看如何宣導台灣有跟騷法，如果有困擾時可以向警政機關投訴。

劉世芳 跟騷法

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