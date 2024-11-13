快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

陸軍步兵第109旅新進役男收假竟離譜夾帶50顆被稱為「喪屍煙彈」的電子菸毒品進入營區，在營遭到部隊幹部查獲，疑似有多名役男涉案，所屬六軍團指揮部表示，經調查後已主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。

陸軍第六軍團指揮部證實，轄屬109旅曹姓役男於11月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶菸彈，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。六軍團強調，「毒品零容忍」為國軍堅定立場，單位除全力配合調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲，另將持恆強化官兵反毒教育，以維部隊純淨。

據了解，涉嫌夾帶50顆喪屍煙彈的曹姓義務役男，周日回營收假時，在自己的背包內夾帶超過50顆喪屍煙彈，疑似是為銷售給同梯役男，被部隊查獲後，立即通報新竹憲兵隊調查，憲兵隊隨後也將全案移交新竹地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陸軍步兵第109旅新進役男收假竟離譜夾帶50顆被稱為「喪屍煙彈」的電子菸毒品進入營區，在營遭到部隊幹部查獲，疑似有多名役男涉案。示意圖，與案情無關，本報資料照片
陸軍步兵第109旅新進役男收假竟離譜夾帶50顆被稱為「喪屍煙彈」的電子菸毒品進入營區，在營遭到部隊幹部查獲，疑似有多名役男涉案。示意圖，與案情無關，本報資料照片

喪屍煙彈 役男 新竹

延伸閱讀

開車前狂吸7種毒 毒駕駛吸「喪屍」國中前撞死人遭起訴

警車前蛇行闖紅燈！男自撞落網藏17顆喪屍煙彈 吞6萬罰單

影／販售喪屍菸彈 汐止警溯源跨區八里逮21歲男

影／毒蟲高速逃逸逆向自撞 車內藏喪屍煙彈乘客落網駕駛逃

相關新聞

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

陸軍步兵第109旅新進役男收假竟離譜夾帶50顆被稱為「喪屍煙彈」的電子菸毒品進入營區，在營遭到部隊幹部查獲，疑似有多名役...

後台太硬？勞動部基層2月陳情 次長約談分署長後突離職

勞動部勞發署北分署吳姓資訊分析師4日疑遭職場霸凌輕生，外界將矛頭指向北分署長謝宜容，知情人士指出，基層2月向勞動部陳情後...

嘉市警執勤臉色有異樣… 警自清把他送辦 法院羈押禁見

嘉義市第一分局陳姓員警執勤時經常精神萎靡、臉部疑有施毒痘瘡，警方自清自檢查覺陳員涉嫌毒品等案見將他送辦，嘉義地檢署複訊後...

開車前狂吸7種毒 毒駕駛吸「喪屍」國中前撞死人遭起訴

彭姓男子今年9月16日在新竹市虎林國中前開車撞死路人，釀1死4傷悲劇，警方在他車上搜出「喪屍煙彈」才發現是毒駕，未料事後...

為女約談判 男遭刺心亡

嘉義縣水上鄉王姓、陳姓男子疑因感情糾紛，在網路上互嗆，昨凌晨相約一處鴿寮談判，王男帶六人助勢，雙方口角後王涉拿出水果刀朝...

警追涉詐車手 開6槍逮3人

台南市警方昨天埋伏逮捕詐團取款車手李姓男子，兩名詐團監控手見狀想逃，駕車衝撞員警拒捕，被開二槍仍強行駛離，警方一路追了約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。