離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

陸軍步兵第109旅新進役男收假竟離譜夾帶50顆被稱為「喪屍煙彈」的電子菸毒品進入營區，在營遭到部隊幹部查獲，疑似有多名役男涉案，所屬六軍團指揮部表示，經調查後已主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。

陸軍第六軍團指揮部證實，轄屬109旅曹姓役男於11月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶菸彈，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。六軍團強調，「毒品零容忍」為國軍堅定立場，單位除全力配合調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲，另將持恆強化官兵反毒教育，以維部隊純淨。

據了解，涉嫌夾帶50顆喪屍煙彈的曹姓義務役男，周日回營收假時，在自己的背包內夾帶超過50顆喪屍煙彈，疑似是為銷售給同梯役男，被部隊查獲後，立即通報新竹憲兵隊調查，憲兵隊隨後也將全案移交新竹地檢署偵辦。