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嘉義男談判被一刀刺中心臟身亡 凶嫌羈押禁見

中央社／ 嘉義市13日電

嘉義縣王姓男子與陳姓男子在網路上互嗆，2人昨天相約談判，王男涉持刀一刀刺中陳男心臟致死被逮，嘉檢今天聲押，嘉院依有滅證、串證之虞，裁定羈押禁見。

嘉義地方法院指出，王男坦承過失致死罪嫌，但王男行凶後，隨即丟棄凶器水果刀及沾有血跡的衣服，有湮滅證據嫌疑；比對在場證人證述，與王男供詞互相矛盾，有勾串證人之虞，若無羈押，後續難進行偵查，因此，裁定羈押並禁見通信。

34歲王男與黃女曾交往一段時間後分手，王男懷疑是黃女另結新歡，不時糾纏黃女，黃女的友人陳姓男子在網路上打抱不平，引起王男不滿，雙方時而互嗆。

嘉義縣警察局水上分局指出，陳男、黃女及黃女的父親昨天凌晨在水上鄉寬士村一處鴿寮飲酒聊天，當時黃女又抱怨王男糾纏不清，陳男、王男則相約在鴿寮談判，王男邀劉姓男子等6名友人駕駛2輛自小客車前往約定地點談判。

警方說，王男、陳男在場爆發激烈口角，王男竟取出身上預藏水果刀，一氣之下刺進陳男左側胸口，陳男倒地不起，送醫急救後仍不治。

警方表示，王男與其他到場助陣的友人見狀一哄而散，駕車逃逸，警方昨天上午逮捕行凶的王男，並陸續帶回劉男等6人，警訊後，依殺人罪嫌於昨天晚間陸續移送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢複訊後，除王男向嘉院聲押禁見外，其餘劉男等6人，現場因無動手及吆喝助勢等行為，全部請回。

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