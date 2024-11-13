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嘉市警執勤臉色有異樣… 警自清把他送辦 法院羈押禁見
嘉義市第一分局陳姓員警執勤時經常精神萎靡、臉部疑有施毒痘瘡，警方自清自檢查覺陳員涉嫌毒品等案見將他送辦，嘉義地檢署複訊後依毒品等罪嫌向法院聲請羈押，嘉義地院裁定羈押禁見。
檢警調查，一分局某派出所陳姓員警，因執行勤務異常，短期間體重驟減、精神委靡、臉部疑有施用毒品所致痘瘡，經警局主動發現其與毒品人口異常往來，涉嫌施用毒品、轉讓偽藥等情形，11月11日持搜索票於該員警辦公室、住居所執行搜索，扣得第三級毒品依托咪脂（俗稱煙彈）等事證。
檢察官江炳勳漏夜訊問陳員及相關證人後，認涉犯刑法詐欺、行使公務員登載不實公文書及藥事法轉讓偽藥等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。
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