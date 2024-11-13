開車前狂吸7種毒 毒駕駛吸「喪屍」國中前撞死人遭起訴

彭姓男子今年9月16日在新竹市虎林國中前開車撞死路人，釀1死4傷悲劇，警方在他車上搜出「喪屍煙彈」才發現是毒駕，未料事後更調查出他48小時之內竟狂吸7種毒品，神智早已失去判斷能力，檢方今天依過失傷害、毒駕致死等罪對他提起公訴。

檢察官吳志中指揮新竹市警察局第三分局調查發現，彭姓男子當天下午4時許在虎林國中前撞人之前，除了吸食有依托咪酯（Etomidate）成分的「喪屍煙彈」，還在短短2天之內連吸另外6種毒品，致不能安全駕駛車輛，超速並跨越雙黃線逆向駛入對向車道連續撞上多名騎機車的路過民眾。

檢方指出，彭男車上除了搜出依托咪酯喪屍煙彈，還發現美托咪酯（Metomidate）電子煙彈，而彭男更是從事發前一天起，陸續吸食海洛因、甲基安非他命、硝甲西泮（Nimetazepam）、K他命（Ketamine）、去甲基K他命（Norketamine）等毒品。

彭男事發當下因毒發影響判斷力，途經虎林

國中前閃黃燈號誌路口時，超速並撞擊騎車載著孫女的鍾姓婦人，造成婦人慘死，孫女更是全身多處骨折、內臟破裂，還有一名李姓老翁載這年幼的小孫子與孫女也被撞，3人同樣也是全身多處骨折。

檢方認為，毒駕的彭男涉嫌犯下毒駕致死罪及過失傷害罪，今天偵查終結，依國民法官法及刑事訴訟法規定向新竹地方法院提起公訴、移請法院審理，同時屆時審理這起案件時，將適用國民法官法程序進行審理，會有國民法官參與審判，以展現社會公義。

新竹地檢署表示，虎林國中毒駕事件導致多人傷亡，為阻斷毒品對社會危害，也已追查到彭男上游毒品來源的郜姓藥頭，檢方也已在9月底就向法院聲押藥頭獲准，希望從源頭斬斷毒品供應鏈，杜絕類似悲劇再度發生。