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為女約談判 男遭刺心亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義警方將涉嫌殺人的王男帶回偵訊。圖／本報資料照片
嘉義警方將涉嫌殺人的王男帶回偵訊。圖／本報資料照片
嘉義縣水上鄉王姓、陳姓男子疑因感情糾紛，在網路上互嗆，昨凌晨相約一處鴿寮談判，王男帶六人助勢，雙方口角後王涉拿出水果刀朝陳男胸腔猛刺，刺穿心臟畢命；警方循線逮人，將王依殺人罪移送法辦，檢方訊後聲請羈押。

警方調查，廿七歲黃女昨凌晨三時許與父親在承租的鴿寮，和卅三歲陳男飲酒，期間抱怨剛分手的卅四歲王男；陳男隨即在網路發文替黃女抱不平，王男看見後在臉書回嗆，雙方互相嗆聲後相約談判，隨後王男帶六人分乘二車趕到鴿寮。

王男友人說，當時王男與陳男激烈口角，本來只是說話比較大聲，接著王男突然拿出刀子，朝陳男身體捅，大家上前勸架、拉開已來不及，轉身只見陳男血流不止倒在地上。

事發後王男等人驅車逃離，陳男則送醫後宣告不治；警方據報循線逮捕七人，王男等人稱逃亡半路將沾血衣服脫掉丟在路邊，行凶水果刀丟在布袋海邊，但警方搜尋並未找到凶刀及血衣。

陳男經院方檢查心臟被刀刺穿，胸腔及左手前臂各有五、六公分銳器傷口，檢方指示後續解剖確認死因；因王男坦承行凶，加上現場所有人指證，被依殺人罪移送，檢方向法院聲請羈押。

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