警追涉詐車手 開6槍逮3人

台南市警方昨天埋伏抓詐團車手，二名成員開車拒捕逃逸，被員警先後開六槍制伏。圖／民眾提供 台南市警方昨天埋伏逮捕詐團取款車手李姓男子，兩名詐團監控手見狀想逃，駕車衝撞員警拒捕，被開二槍仍強行駛離，警方一路追了約二公里再開四槍，二人才嚇得停車就逮。警詢後將三人依詐欺、洗錢及妨害公務罪嫌移送法辦。

台南市一名陳姓女子日前遭假投資詐騙，先後面交二九○萬元給詐欺集團車手，最近詐團又與陳女聯繫，要求她再拿出五十萬元才能出金，陳女驚覺受騙，向台南市警六分局灣裡派出所報案。

詐團約陳女昨天中午十二時許在台南市南區新興國中大門口前面交，警方事前埋伏，當場逮捕下車取款的廿一歲李姓男子，發現一旁一輛銀色轎車分可疑，疑是監控手上前盤查，對方突衝撞拒捕，警員及時閃避未受傷，警方朝車子開二槍，但對方仍加速駛離。

員警騎警用機車追逐約二公里，在中西區永華路立委林俊憲服務處前方馬路，再對車子連開四槍，對方才停下，開車卅二歲邱姓男子及十九歲楊姓男子下車就逮，車子經檢視有四處彈孔。

開槍地點在林俊憲服務處對面馬路上，一度驚動附近路人與服務處人員關切，以為發生槍戰。

警方指出，李、楊及邱姓男子受到詐團車手頭指示，昨天上午十時許相約高雄後火車站，共乘懸掛偽造車牌銀色轎車，到台南市取陳女面交的五十萬元，酬勞為得手金額百分之一，正擴大追查詐團上游成員身分。