影／在台越籍「販毒聯盟」買金條炫富 留學生成員考駕照運毒

5名在台的越南籍男子組成販毒聯盟，該聯盟覬覦走私毒品的高獲利報酬，自泰國走私大麻賣給在台工作的越南、泰國籍移工。成員身分包括逃逸移工、逾期停留、逾期居留及就學名義來台讀書學生，具學生身分的成員還在台灣取得汽車駕照以方便販運毒品。航警循線將5人逮捕，檢方近日依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗表示，關務署台北關松山分關與航警局自今年7月起，陸續查獲自泰國空運來台的包裹夾藏第二級毒品大麻花，並指定給特定越南籍人士收貨。航警局專案小組持續追查，循線逮捕破獲由5名越南籍人士組成的販毒聯盟，並查扣第二級毒品大麻5公斤及新台幣14萬餘元等贓證物，同時也鎖定1名境外主嫌。

陳綿宗指出，該聯盟分工細密，除了利用其他外籍人移工代收毒品，同時還以不明管道取得第三級毒品K他命、咖啡包等，再利用學生身分無所忌憚創造通路，將毒品高價販售給在台工作之越南、泰國等外籍移工，彼此各顯神通，販毒網絡橫跨中部以北，獲利相當驚人。

犯嫌落網後，警方也發現成員們經常穿金戴銀、前往金飾店購買金條，並在網路上發布堆疊鈔票的照片等炫富行徑相當囂張，5人矢口否認販毒，桃園及新竹地檢察署依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌，分別將5人提起公訴。

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