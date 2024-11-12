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影／南警追查3名涉案詐騙車手開6槍逮人 現場影像曝光
台南市陳姓民眾遭到假投資詐騙，已面交290萬元給詐欺集團，詐欺集團食髓知味，繼續與被害者聯繫，被害人驚覺有異，尋求警方協助。員警為追查詐欺車手，今天由台南市南區追緝到中西區永華路一段，2名監控車手開車拒捕，警方自後追查，警方共開6槍，將3名涉案車手查獲到案。
據了解，陳姓市民和詐團今天中午12多雙方約定見面交易，員警在現場部署警力，發現邱姓監控手駕駛偽造車牌的自小客，搭載楊姓監控手及李姓車手到達現場，李姓車手下車向被害人完成取款後，遭員警逮捕。
邱姓駕駛見狀立即駕車逃逸，於市區闖紅燈、高速行駛及衝撞員警機車，員警駕車追捕，為避免危害用路人安全，使用警械朝該車輪胎射擊後，隨後在中西區永華路與永華一街口，順利攔下該車，並逮捕車上邱姓及楊姓2名監控手，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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