【重磅快評】陳啟昱查緝專刊遲到 檢警還拿舊照應付？

台鹽前董座陳啟昱捲入綠能弊案，法院當庭釋放後即失聯，南檢8天前發布通緝，不過遲至昨天才發布查緝專案，引發抨擊；刑事局說是等不到檢方函文，南檢則解釋自始就無意發布專刊，民眾上網就可以查詢；不過，南檢昨天又緊急簽發公文協助警方發布查緝專刊，前後顯然矛盾，莫非印證立委所言，陳啟昱早已潛逃出境，在國內發布查緝專刊已無實益？

陳啟昱涉入台鹽綠能弊案，民進黨內早已眾人皆知，前行政院長蘇貞昌更在3年前即已接獲檢舉，但除了要求陳辭職，但就別無作為；弊案浮出檯面後，台鹽為了自清，去年迄今共四度函送檢調，次數雖密集，但在司法系統性失能之下，陳啟昱不僅大搖大擺走出法庭，還能從容不迫遁逃，檢方卻連最基本的查緝專刊都懶得發布，已經到了連演都不演的地步了。

陳啓昱本月4日被南檢發布通緝，南檢當時表示將傳送陳的照片及資料至警政署製作查緝專刊，但是昨天是通緝的第8天，刑事局卻表示尚未收到檢方函文。消息傳出後，刑事局昨天下午又說南檢書記官已主動聯繫刑事局承辦人，將發電子公文，刑事局已整備簽文，收到後立即簽辦協助發布重要緊急查緝專刊。

整起事件看來，就是南檢未函文警方製作緊急查緝專刊，才會發生陳被通緝8天卻未見查緝專刊發布。南檢事後聲明，表示陳啓昱通緝資料及照片4日就傳至內政部警政署刑事警察局網站「通緝專區」，民眾自4日起均可透過網頁資料查得陳啓昱通緝資料及照片，檢方並未表示要刊登查緝專刊。

南檢顯然沒有搞清楚重點，陳啟昱潛逃，最重要的工作就是逮捕歸案，但通緝8天後，檢警根本未能掌握陳啟昱的行蹤，民眾可以上網查到陳的通緝資料及其照片，又有什麼意義？如果檢方自始就沒說表示要刊登查緝專刊，那就說清楚，何必又要書記官補函文？

其實，如果檢警若有積極緝捕陳啟昱，有沒有發布緊急查緝專刊並無足輕重。以美籍性侵犯「意外」入境為例，美國在台協會早在10月2日即知移民署，移民署卻事隔多日才發文相關單位，直到媒體披露引發社會關注後，才在一兩天內火速找到人並遣返，等於是一個月沒實際作為，但真要抓人只要一兩天時間，陳啟昱若在國內躲藏，會抓不到人嗎？