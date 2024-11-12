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嘉義男子赴鴿寮談判持刀刺死人 友人：事發突然攔不住
嘉義縣水上鄉今晨傳命案，兩名男子疑因感情糾紛，在網路上互相嗆聲，相約到柳林村一處鴿寮談判，34歲王男帶著2車共7人到場，與33歲陳男爆發口角，王男拿出水果刀朝陳男胸腔猛刺，友人稱事發突然攔不住，警方循線帶回嫌犯，依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
據了解，27歲黃女清晨3點多與父親在承租的鴿寮，找來友人33歲陳男飲酒，抱怨她才剛分手的34歲王男。陳男將內容發上網路，替黃女打抱不平，與王男在網路互相嗆聲、相約談判，隨後王男帶著2車共7人到場，一氣之下持較長的水果刀將陳男刺死。
目擊者稱，當時陳男與王男爆發激烈口角衝突，本來就是說話比較大聲而已，誰知道王男突然拿出刀子，朝陳男身體捅下去，大家要去勸架拉開都來不及。事後王男與友人前往布袋滅證，王男脫掉帶血衣服後丟在路邊，最後將凶器開山刀丟在海邊。
警方表示，黃女與王男是前男女友關係，黃女酒後向友人陳男抱怨後，陳男在網路上與王男互嗆，王男心生不滿，率車到柳林村找陳男爭論，一氣之下持刀將陳男刺死，陳男送榮民總醫院搶救，清晨4點多宣告不治死亡，後續將以殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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