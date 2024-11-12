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航警局破獲越南移工走私販毒聯盟 檢方起訴5嫌

中央社／ 桃園機場12日電

航警局今天指出，破獲5名越南籍人士組成販毒聯盟，此聯盟從泰國運毒抵台售給移工，還以學生身分取得駕照運毒，檢方依違反毒品危害防制條例等罪嫌將5人提起公訴。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航空警察局、關務署台北關松山分關7月起陸續查獲自泰國空運抵台包裹，貨內夾藏數十包第二級毒品大麻花，並指定給特定越南籍人士收貨。

他指出，航警局立即與移民署等單位共組專案小組偵辦，在桃園、新竹地方檢察署檢察官分別指揮偵辦下，一舉緝獲在台5名越籍犯嫌，查扣第二級毒品大麻5公斤及新台幣14萬餘元等贓證物，並鎖定1名境外主嫌。

陳綿宗表示，調查發現，這5名越南籍人士分別具有逃逸移工、逾期停留、逾期居留及就學名義到台讀書學生等多種身分，這些人平時出沒於桃園及新竹外籍移工聚集地，因覬覦走私毒品的高獲利報酬，組成販毒聯盟自泰國走私大麻入台。

他指出，這個聯盟分工細密，除利用其他移工代收毒品，同時還以不明管道取得第三級毒品K他命、咖啡包等，更利用學生身分合法取得駕照，自行購買汽車收受販賣毒品，行蹤遍布台中以北，將毒品高價販售給在台工作的越南、泰國等移工。

陳綿宗表示，這個販毒網絡橫跨中部以北，獲利相當驚人，警方也發現成員經常穿金戴銀、前往金飾店購買金條，並在網路上發布堆疊鈔票的照片等炫富行徑相當囂張。

5嫌應訊時矢口否認販毒，桃園、新竹地檢察署分依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌，分別將5人提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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