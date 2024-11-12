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北捷持刀攻擊事件／學生自衛術防身 蔣萬安：加強宣導

聯合報／ 記者李成蔭蔣永佑黃子騰／連線報導

台北市長蔣萬安。圖／聯合報資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報資料照片
台北捷運板南線日前發生持刀攻擊事件，乘車安全受矚目。台北市長蔣萬安昨透露，前天探視受傷學生，被害者具體建議，他運用學校國防課所教自我防衛技術，緊抓對方的手不放，保護自己。蔣表示，已要求捷運公司、警察局、教育局等，研擬整套相關安全防護作為並加強宣導。

蔣萬安說，事發當天即要求捷運公司等相關單位全面提升安全計畫，包括加強巡邏、提高見警率，及月台保全全面提高警戒，近期會全面增設嚴禁乘客拿出危險物品的警告標示，也加強安全教育訓練

新北市長侯友宜表示，新北端採三層巡邏網，第一層是前線保全，第二層是專責捷運警力，第三層是地區警力。在三層防護網下，提升見警率，也強化通報速度。侯強調，新北持續透過教育訓練，加強自身應變能力，讓民眾面對緊急狀況能做好應變處理，保護自己也保護他人。

本月8日晚間，板南線發生王姓女子持刀攻擊案，當下有4位見義勇為乘客，合力制伏王女奪刀，但除台北市警局警務正薛先得和李姓中醫師外，當時尚有2男未留下任何資料便默默離開。新北警方昨表示，已循線找到這2名為善不欲人知的無名英雄，分別是從事金融業的黎男、鐵板燒簡姓廚師，將擇日邀請他們公開受獎。

捷運 教育訓練

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