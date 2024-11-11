陳啓昱查緝專刊發布了！寬臉略胖戴眼鏡 可能藏匿南部

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，無故未到聲押庭，台南地檢署本月4日發布通緝，今下午函文刑事局協請刊登要案查緝專刊，刑事局晚間近8時刊登，將照片及相關資料上傳網站。

專刊資料指出，南檢以違反證券交易法等罪名通緝陳啓昱，陳的特徵為寬臉、略胖、戴眼鏡，查尋緝原因是涉證交法等案有逃亡之虞，可能出入藏匿處所在南部地區，如查獲立即聯繫刑事局。

依警察機關犯罪及要案資料通報作業規定，專刊分為兩類，「緊急查緝專刊」是重大刑案，犯罪嫌疑人所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，涉嫌重大，尚未通緝，然有緊急追查緝尋必要；「要案查緝專刊」是犯罪行為對社會治安或金融秩序影響重大，並經通緝，有告知公眾必要。

各警察機關函文犯嫌照片及相關資料，刑事局審核後刊登要案（緊急）查緝專刊，上傳刑事局網站「通緝專區」的「重要緊急查緝專案」，並函文各警察機關加強查緝。