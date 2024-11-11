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陳啓昱查緝專刊發布了！寬臉略胖戴眼鏡 可能藏匿南部

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，無故未到聲押庭，台南地檢署本月4日發布通緝，今下午函文刑事局協請刊登要案查緝專刊，刑事局晚間近8時刊登，將照片及相關資料上傳網站。

專刊資料指出，南檢以違反證券交易法等罪名通緝陳啓昱，陳的特徵為寬臉、略胖、戴眼鏡，查尋緝原因是涉證交法等案有逃亡之虞，可能出入藏匿處所在南部地區，如查獲立即聯繫刑事局。

警察機關犯罪及要案資料通報作業規定，專刊分為兩類，「緊急查緝專刊」是重大刑案，犯罪嫌疑人所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，涉嫌重大，尚未通緝，然有緊急追查緝尋必要；「要案查緝專刊」是犯罪行為對社會治安或金融秩序影響重大，並經通緝，有告知公眾必要。

各警察機關函文犯嫌照片及相關資料，刑事局審核後刊登要案（緊急）查緝專刊，上傳刑事局網站「通緝專區」的「重要緊急查緝專案」，並函文各警察機關加強查緝。

官警說，並非所有通緝犯均刊登專刊，通常是針對殺人、槍擊、擄人勒贖等重大暴力犯罪，認為犯嫌有危險性，且需民眾提供線索；台南市雙警遭外役監逃犯林信吾刺殺殉職後，矯正署也將外役監逃犯函文刑事局協請刊登專刊。

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，台南地檢署發布通緝，刑事局今刊登要案查緝專刊。記者李奕昕／翻攝
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，台南地檢署發布通緝，刑事局今刊登要案查緝專刊。記者李奕昕／翻攝
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，台南地檢署發布通緝，刑事局今刊登要案查緝專刊。記者李奕昕／翻攝
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，台南地檢署發布通緝，刑事局今刊登要案查緝專刊。記者李奕昕／翻攝

台鹽綠能 警察 通緝 陳啓昱

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