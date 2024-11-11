北分署職員輕生 勞動部明起訪談相關人員
勞動部今天表示，關於北分署人員輕生涉職場霸凌一案，已成立調查小組，明天起進行相關人員訪談；至於外傳今年2月已有相關陳情檢舉，經查確認並無案件收文。
勞動部今天晚間發布新聞稿表示，關於勞動力發展署北基宜花金馬分署人員輕生是否涉及職場霸凌一案，勞動部已邀集專家及員工代表等組成調查小組，明天起進行相關人員訪談，以釐清事實真相，待調查報告完成後，會盡速對外公布調查結果。
另外，北分署分署長已請假靜候調查，其職務已由勞動力發展署主任秘書暫代。
勞動部強調，在調查期間，為避免影響調查小組進行訪談，以及避免過度揣測，盼社會大眾靜候調查結果，以尊重亡者，並避免造成二次傷害。
勞動部指出，坊間指涉分署人員有貪瀆不法一節 ，可向勞動部政風單位陳情檢舉，如涉不法情事，亦會啟動廉政系統依法查明。
此外，關於外界陳述今年2月有人向勞動部陳情檢舉，經查詢收文及人民陳情系統等，確認均無案件收文。
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