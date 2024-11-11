台中七期豪宅虐人命案 主嫌竟曾任警友副站長…警方：案發已除名

台中市西屯區七期豪宅在上月19日傳出許姓男子死亡案，疑因金錢糾紛，遭劉姓男子等4人虐死，檢方以殺人等罪，將劉等3人聲押獲准，但事後傳出，警方在案發現場有查獲警友證件，發現涉案劉男是第六警分局市政所的副站長，警方通知警友會後，案發當月即將劉男除名。

第六警分局表示，上月偵辦該案時，意外發現涉案劉男在去年12月21日，加入市政派出所警友站，當時劉自稱在對岸經營醫美診所，且經審核無毒品、暴力犯罪等前科，但事後涉犯殺人案件，已立即請警友站剔除劉嫌警友身分，以維護警譽。

六分局指出，警友會屬於民間組織，但因警友具有較多與警方接觸機會，在審查時皆需具備較嚴的身分標準，劉男當時沒有毒品、暴力犯罪等素行，未料事後卻涉犯重大刑案，已嚴重違反警友會協助維護社會治安的宗旨，市政警友站已立即將劉嫌除名，以維護聲譽。

新北市許姓男子在上月19日被劉姓男子等人在台中市七期豪宅虐死，當時施虐的影片事後在網路社群流傳，影片長約3分多鐘。影片中許手腳被綑綁，倒臥在地，全身有傷，不過錄影的歹徒，仍拿出電擊棒、空氣槍，揚言「我是變態、欠錢要不要還」、「你惹錯人了」、「今天送你上公海、去柬埔寨、去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄」。

影片最後，許男不堪折磨倒地，涉案歹徒還嗆「放心，這麼壯不會死，又在裝死了」等語，影片才結束。

經查，許姓死者因與劉姓男子（32歲）有毒品、債務糾紛，因多次向許追討欠款不成，夥同劉姓（37歲）、石姓（19歲）及林姓少年等人，將許約到住家，拘禁於屋內施暴致死。

全案上月19日經警方報請台中地檢署真股檢察官指揮偵辦後，另名共犯迅速在16小時內查緝到案，全案依私行拘禁致死、殺人、毒品防制條例等罪，同月20日移送台中地檢署偵辦，檢方聲押劉等3人獲准，涉案少年責付。

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