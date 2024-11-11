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北捷攻擊案英雄全找到了！奪刀制伏碩士女 金融男、廚師默默離去

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導

北捷板南線上周8日晚間，發生王姓女子持刀劃傷鄭姓高中生的持刀攻擊案，當下共有4位見義勇為的乘客，合力制伏王女奪刀，但除台北市警局預防科薛姓警官和李姓中醫師外，當時尚有2男未留下任何資料便默默離開。新北市警方今天表示，已循線找到這兩位為善不欲人知的無名英雄，分別是從事金融業的黎男及鐵板燒簡姓廚師，將擇日邀請他們公開受獎。

具有碩士學歷的王姓女子疑因工作不順，上周五在捷運板南線上，涉嫌誤以為身旁鄭姓高中生對她不禮貌，竟在車廂內持美工刀攻擊對方，造成鄭姓高中生臉部、耳朵、頸部多處劃傷。警方獲報趕赴現場後，將王女依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦並羈押獲准。

王女行凶當下，除鄭姓高中生試圖抓住王女凶刀發生扭打，上述薛、李、黎、簡4人也一擁而上，共同奪刀制伏王女。待列車到站，薛、李2人將王女壓制於月台，等候警方到場處置，但起初在車廂內協助制伏王女的簡、黎2人，見情況得到控制，未留下資料便自行離去。

海山分局表示，經查證身分並聯繫確認，終於將當天見義勇為的4位英雄全部找到，近日會將4人相關資料陳報新北市警察局刑事警察大隊，以便規劃安排公開表揚事宜。

北捷上周五發生王姓女子持刀攻擊案，新北市警方今表示，已找到另外2名現場制伏王女的無名英雄，將擇日邀請他們公開受獎。 圖／寵物美容師茜茜提供
北捷上周五發生王姓女子持刀攻擊案，新北市警方今表示，已找到另外2名現場制伏王女的無名英雄，將擇日邀請他們公開受獎。 圖／寵物美容師茜茜提供

北捷 板南線 車廂

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