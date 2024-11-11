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影／台中男網路學技術 買感冒藥廚房煉安毒...產出原料2公斤

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子無業動起歪腦筋，欲透過網路自學煉製安非他命，以感冒藥取得提煉安非他命的前期原料「假麻黃鹼」後，在自家透天厝的廚房內煉毒，刑事局接獲情資後，今年7月間抓人，查扣2256公克假麻黃鹼，檢方訊問後依毒品罪嫌，命徐以5萬元交保。

刑事局中打四隊在今年6月接獲情資，有不法分子在台中地區從事製造毒品情事，經報請台中地檢署檢察官王靖夫指揮，與台中市豐原、大雅警分局、南投縣刑大隊等單位共同蒐證查緝。

經查，涉案徐姓男子（32歲）無業，欲賺取利潤，透過網路自學製毒技術後，在自家廚房設置製毒工廠，先大量收購感冒藥後，從中提煉萃取煉製安非他命的前期原料「假麻黃鹼」。

專案小組蒐證完備，今年7月11日查緝徐男到案，在徐大雅區住處廚房，查獲假麻黃鹼2256公克、製毒器具、原料一批等贓證物。警詢後，將徐男依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦5萬元，檢方訊問後命以5萬元交保。警調查告一段，今天經檢方同意，發布破案新聞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子網路自學技術，在自家廚房以感冒藥煉製安非他命，警方收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

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