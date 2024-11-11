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借住外婆家 外甥與舅口角遭砍死

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

警方將行凶的曾男逮捕，帶回偵辦。記者王駿杰／攝影
警方將行凶的曾男逮捕，帶回偵辦。記者王駿杰／攝影
新竹市曾姓男子前晚在家持廚師刀砍殺同住劉姓外甥十多刀，劉失去生命跡象經送醫不治，曾的母親奪刀也被砍傷，無生命危險。警方趕到逮捕曾，查出他長期情緒不穩，與劉常因生活瑣事爭吵，案發前又因故口角，詢後依殺人罪移送，檢方聲押。

據調查，五十一歲曾姓男子無業，多年前曾在熱炒店當廚師，情緒不穩，但沒有相關就醫紀錄，曾被查獲酒駕；其廿六歲外甥劉姓男子從事服務業，因與父母關係不佳，與曾及曾的八十二歲母親同住。

前天晚間九時許，曾、劉因故爭吵，曾從廚房拿廚師刀追砍劉，劉無力反抗，逃進浴室遭砍倒地，曾母見狀趕緊趨前阻止，試圖奪刀也被砍傷，浴室地面血跡斑斑，鄰居聽見爭吵聲報案。

警方及消防隊趕抵，劉倒臥浴室已無生命跡象，雙手及右大腿共有四至五處刀傷，背部則有九處刀傷，被送醫急救不治；曾母右手食指、中指、無名指均有約兩公分刀傷，消防員立即止血及包紮，送醫救治沒有生命危險。

曾站在浴室不發一語，已將沾有血跡的廚師刀丟在地面，警方查扣凶刀，逮捕曾帶回調查，他一度情緒激動，無法製作筆錄，情緒緩和後接受警方詢問，但語焉不詳、答非所問，對於案發過程、行凶動機等均無法說明，只低頭喃喃自語。曾母飽受驚嚇，稱很害怕，腦袋一片空白，只記得當時兒子與外孫爭吵，不記得爭吵原因。

鄰居表示，曾、劉兩人常為類似「拖鞋放哪裡」等生活瑣事爭執，劉也會責備曾沒工作，讓曾很不滿，常聽見兩人爭吵聲，但不曾聽說有肢體衝突；曾很少與劉及母親一起外出，更鮮少與鄰居接觸，常獨自在住家附近閒晃、吼叫，甚至亂扔鄰居的機車安全帽。

警詢後將劉依殺人罪移送，檢警相驗遺體，劉手腳及背部被砍十多刀，背部傷勢較嚴重，無法判斷致命傷，擇日解剖釐清死因；劉的父母與曾母到場，神色悲痛低頭不語。

浴室 鄰居

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