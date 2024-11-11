星期評論／北捷傷人事件省思 關懷精神病友 從大眾運輸做起

台北捷運板南線新埔站驚傳持刀傷人事件，行兇的王姓女子遭新北警方逮捕。記者王長鼎／翻攝 精神衛生法修正案下月上路，重點在優化患者在社區的安全網及照護，大眾運輸系統也是重要一環，目前已有身障者引導服務，對較不外顯的精神疾病患者，往往難以及時提供協助，應設法有更多關懷措施，給予更多溫暖。

北捷近日發生持刀攻擊乘客案，凶嫌自稱幻聽，但新北衛生局、社會局查無就醫等個案紀錄，衛福部次長林靜儀呼籲，尚未確認個案狀態，希望外界不要一出現傷人事件就聯想到精神病友。

2014年鄭捷案至今，捷運站內及車廂持刀犯罪累計有15件，防治源頭應是加強把關違禁品，如同搭飛機，層層關卡就是要確保沒有攜帶刀械等危險物品；培養民眾自我安全意識也非常重要，此次案件因見義勇為民眾，加上受傷學生在學校習得自衛應變，讓傷害降低。

精神衛生法修正案雖強調社區關懷，但在衛政、社政人力不足下，難主動關懷患者，加上社會對精神疾病汙名化，患者更不願就醫或缺乏病識感，成了被遺忘的人，攻擊事件也讓社會恐慌加劇，形成惡性循環。

各大捷運有身障者引導服務，精神病友較不外顯，仰賴站務人員、警察及時關懷，要強化相關人員對精神疾病的認知與專業，有專家建議可在捷運營造溫馨環境，如放音樂或藝術裝置，讓民眾放鬆身心。

心理復健、社政等資源也應到位，不能只依賴醫師、心衛社工和家人，社會任何一員應多加協助，才能更早接住這群人。搭捷運是從醫院復歸社區的一環，消除精神疾病的歧視，可從大眾運輸做起。