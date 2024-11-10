警車前蛇行闖紅燈！男自撞落網藏17顆喪屍煙彈 吞6萬罰單

新北市海山警方今天巡邏時發現1輛吉普車高速超車還急促按喇叭，警員鳴笛攔查不料駕駛拒檢還高速蛇行闖紅燈，駕駛最後迴轉時自撞才停下。駕駛江男當場被逮，警還起出喪屍煙彈17顆，詢依毒品、公危送辦，並開出16張罰單共罰6萬1700元。

據了解，海山分局埔墘所警員今天上午10時許巡邏行經萬板路及莊敬路口時，發現駕駛藍色吉普車的37歲江姓男子自後方高速超越警車，且沿路蛇行變換車道未打方向燈，還不斷急促按鳴喇叭。警員見江男危險駕駛行為會危害其他用路人，立即鳴笛追捕要求江男停車受檢。

不料江男不但拒檢還加速蛇行逃逸，警方立即通報圍捕，只見江男沿路蛇行還闖紅燈，最後行經雙十路二段迴轉時，因操作不當自撞人行道才停下。追捕的警員立即上前將駕駛江男拉下車逮捕。

警方在江男車內查獲含依托咪酯的17個喪屍煙彈，詢後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。另外江男交通違規部分，則依道路交通管理處罰條例第42條、第43條第1項第1款、第45條第1項第1款、第53條第1項、第53條第2項及第60條第1項，共開出16張罰單，總罰款金額6萬1700元。

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