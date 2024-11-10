快訊

8成胃癌「幽門桿菌」所致 吸菸、愛吃這2類食品也危險

莫斯科遇開戰來最大規模襲擊 俄羅斯三小時擊落70架無人機、3機場關閉

民間「捍衛戰士」興起 美商洽購約40架國軍退役F-5戰機

聽新聞
0:00 / 0:00

警車前蛇行闖紅燈！男自撞落網藏17顆喪屍煙彈 吞6萬罰單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山警方今天巡邏時發現1輛吉普車高速超車還急促按喇叭，警員鳴笛攔查不料駕駛拒檢還高速蛇行闖紅燈，駕駛最後迴轉時自撞才停下。駕駛江男當場被逮，警還起出喪屍煙彈17顆，詢依毒品、公危送辦，並開出16張罰單共罰6萬1700元。

據了解，海山分局埔墘所警員今天上午10時許巡邏行經萬板路及莊敬路口時，發現駕駛藍色吉普車的37歲江姓男子自後方高速超越警車，且沿路蛇行變換車道未打方向燈，還不斷急促按鳴喇叭。警員見江男危險駕駛行為會危害其他用路人，立即鳴笛追捕要求江男停車受檢。

不料江男不但拒檢還加速蛇行逃逸，警方立即通報圍捕，只見江男沿路蛇行還闖紅燈，最後行經雙十路二段迴轉時，因操作不當自撞人行道才停下。追捕的警員立即上前將駕駛江男拉下車逮捕。

警方在江男車內查獲含依托咪酯的17個喪屍煙彈，詢後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。另外江男交通違規部分，則依道路交通管理處罰條例第42條、第43條第1項第1款、第45條第1項第1款、第53條第1項、第53條第2項及第60條第1項，共開出16張罰單，總罰款金額6萬1700元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將江男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將江男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將江男拉下車壓制在地。記者黃子騰／翻攝
警方將江男拉下車壓制在地。記者黃子騰／翻攝

交通違規 喪屍煙彈 毒品 罰單 罰款 自撞 警車 車道

延伸閱讀

土城男開車使用手機衝撞試圖逃逸 落網曝拒檢原因：29張罰單未繳

導正闖紅燈不良習慣　屏東警3天開出1772張罰單！

屏東縣闖紅燈較112年大減 3天專案取締1772件

影／毒蟲高速逃逸逆向自撞 車內藏喪屍煙彈乘客落網駕駛逃

相關新聞

毒品通緝犯拒檢脫逃 警以「警車衝撞」圍捕成功攔截

新北市新店區今晚發生毒犯拒絕員警攔查駕車逃逸事件，傍晚1輛載有2男1女的轎車，行經新店中興路及中正路口時，遭到巡邏警員攔...

警車前蛇行闖紅燈！男自撞落網藏17顆喪屍煙彈 吞6萬罰單

新北市海山警方今天巡邏時發現1輛吉普車高速超車還急促按喇叭，警員鳴笛攔查不料駕駛拒檢還高速蛇行闖紅燈，駕駛最後迴轉時自撞...

長期感情不睦引殺機 持刀狠砍外甥致死檢聲押…案發後舅舅並無悔意

新竹市曾姓男子與同住26歲劉姓外甥疑長期感情不睦，9日晚間9點多兩人在住處因生活瑣事口角，曾盛怒下持廚師刀朝劉狂砍10餘...

台中警方颱風夜查獲槍毒 男稱土製霰彈槍為打獵用

台中市大甲警分局接獲線索，指蔡姓男子涉嫌持有槍毒，本月1日清晨在康芮颱風來襲時，前往北屯區他的住處搜索，當場查獲土製霰彈...

影／傳台中偵查隊長摩鐵會詐團金主？ 警分局出面回應了

台中市第六警分局張姓偵查隊長在今年10月間，傳出與友人，刑事局電偵大隊、南投縣仁愛警分局等單位警職人員，前往西屯區一間附...

人倫悲劇！與外甥不睦竟持刀砍死他 老母奪刀也受傷

新竹市東區某舊社區大樓，昨晚發生一起人倫悲劇。50多歲曾男與同住劉姓外甥長期不睦，昨晚9時許兩人發生口角，盛怒之下竟持刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。