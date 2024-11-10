毒品通緝犯拒檢脫逃 警以「警車衝撞」圍捕成功攔截

新北市新店區今晚發生毒犯拒絕員警攔查駕車逃逸事件，傍晚1輛載有2男1女的轎車，行經新店中興路及中正路口時，遭到巡邏警員攔檢，不料駕駛竟拒檢逃逸，在市區加速逃竄，最後由江陵派出所員警直接以警車衝撞該車方式加以攔截，成功化解一場街頭飛車危機。

新店分局指出，上述車輛拒絕接受江陵派出所員警攔檢後，江陵派出所請求碧潭派出所協助攔截圍捕。車上兩男一女中，男駕駛有公共危險前科，被依妨礙公務現行犯逮捕，副駕駛座男乘客則為毒品通緝犯，後座女乘客身上還被搜出毒品吸食器。

但因攔捕過程中，造成前座2男受有輕傷，警方先將2人送往耕莘醫院治療，女乘客則被先行帶回派出所，查明同車2男為何要拒檢逃逸。

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