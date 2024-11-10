快訊

龐培歐提早出局內幕：忠誠受質疑、與烏克蘭有利益瓜葛 川普圈內人感冒

雙11購物節來臨 一圖看懂怎麼補血清素穩定情緒避免衝動消費

他買新房見工人輪流「轟炸馬桶」大崩潰 網揭殘酷事實：地板也拆了吧

聽新聞
0:00 / 0:00

台中警方颱風夜查獲槍毒 男稱土製霰彈槍為打獵用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大甲警分局接獲線索，指蔡姓男子涉嫌持有槍毒，本月1日清晨在康芮颱風來襲時，前往北屯區他的住處搜索，當場查獲土製霰彈槍一支、改造90手槍1把、左輪手槍零件一批及子彈等，還有海洛因及安非他命毒品10幾小包，已依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

警方說，大甲派出所日前接獲線報，指北屯區綽號「阿良」的男子持有毒品並擁槍自重，經查鎖定蔡姓男子（52歲）偵辦。1日雖有康芮颱風來襲，但警方仍向檢察官聲請核發搜索票，在颱風夜前往執行搜索，當場在蔡姓男子家中查獲毒品和槍彈等。

警方說，毒品經初步檢驗，均呈陽性反應，槍械、子彈經初步鑑定，均具完整結構、可發射子彈，初驗結果具殺傷力，後續將送刑事警察局進行鑑驗。蔡姓男子聲稱，土製霰彈槍是前往北屯和新社山區打獵使用，毒品則是自己使用。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡姓男子聲稱土製霰彈槍是前往北屯和新社山區打獵使用。圖／警方提供
蔡姓男子聲稱土製霰彈槍是前往北屯和新社山區打獵使用。圖／警方提供
台中市大甲警分局員警在蔡姓男子家中查獲毒品10餘小包等。圖／警方提供
台中市大甲警分局員警在蔡姓男子家中查獲毒品10餘小包等。圖／警方提供
台中市大甲警分局員警在蔡姓男子家中查獲槍毒等。圖／警方提供
台中市大甲警分局員警在蔡姓男子家中查獲槍毒等。圖／警方提供

反毒 康芮颱風 毒品

延伸閱讀

康芮颱風打亂修復進度 太魯閣部分景點開放恐要再等等

太扯！陸軍新兵偷撿子彈竟在廁所試槍 軍方說話了

陸軍109旅下基地訓練傳槍響 義務新兵持步槍開槍

影／颱風夜台南手搖飲店遭竊 店家懸賞尋獲竊賊免費喝10年

相關新聞

影／傳台中偵查隊長摩鐵會詐團金主？ 警分局出面回應了

台中市第六警分局張姓偵查隊長在今年10月間，傳出與友人，刑事局電偵大隊、南投縣仁愛警分局等單位警職人員，前往西屯區一間附...

台中警方颱風夜查獲槍毒 男稱土製霰彈槍為打獵用

台中市大甲警分局接獲線索，指蔡姓男子涉嫌持有槍毒，本月1日清晨在康芮颱風來襲時，前往北屯區他的住處搜索，當場查獲土製霰彈...

人倫悲劇！與外甥不睦竟持刀砍死他 老母奪刀也受傷

新竹市東區某舊社區大樓，昨晚發生一起人倫悲劇。50多歲曾男與同住劉姓外甥長期不睦，昨晚9時許兩人發生口角，盛怒之下竟持刀...

查扣逾千瓶煙油、改造手槍 警破獲喪屍煙彈分裝廠

新北市三重區許姓男子，發現不少毒蟲喜愛含有依托咪酯的「喪屍煙彈」，見有利可圖，因此在淡水設立毒品煙彈分裝工廠，台北市警方...

台鹽聲明恪遵法規治理台綠 積極配合檢調查察不法情事

涉台鹽綠能弊案的台鹽前董事長陳啟昱趁羈押庭延期跑路。媒體爆料指案件拖3年未送辦是台鹽與國營會想掩蓋。台鹽今天聲明表示，早...

台鹽恪遵法規治理台綠 並積極配合檢調查察不法情事

台鹽（1737）9日表示，早已在大股東經濟部督導下啟動調查，於112年及113年陸續將前任高層違法疑慮資料移送檢調，並已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。