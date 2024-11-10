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台中警方颱風夜查獲槍毒 男稱土製霰彈槍為打獵用
台中市大甲警分局接獲線索，指蔡姓男子涉嫌持有槍毒，本月1日清晨在康芮颱風來襲時，前往北屯區他的住處搜索，當場查獲土製霰彈槍一支、改造90手槍1把、左輪手槍零件一批及子彈等，還有海洛因及安非他命毒品10幾小包，已依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
警方說，大甲派出所日前接獲線報，指北屯區綽號「阿良」的男子持有毒品並擁槍自重，經查鎖定蔡姓男子（52歲）偵辦。1日雖有康芮颱風來襲，但警方仍向檢察官聲請核發搜索票，在颱風夜前往執行搜索，當場在蔡姓男子家中查獲毒品和槍彈等。
警方說，毒品經初步檢驗，均呈陽性反應，槍械、子彈經初步鑑定，均具完整結構、可發射子彈，初驗結果具殺傷力，後續將送刑事警察局進行鑑驗。蔡姓男子聲稱，土製霰彈槍是前往北屯和新社山區打獵使用，毒品則是自己使用。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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