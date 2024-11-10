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影／傳台中偵查隊長摩鐵會詐團金主？ 警分局出面回應了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局張姓偵查隊長在今年10月間，傳出與友人，刑事局電偵大隊、南投縣仁愛警分局等單位警職人員，前往西屯區一間附設KTV的汽車旅館，因有遭檢舉有女陪侍，引發議論，後續有媒體接獲爆料，指控張是當天「主揪人」，甚至有詐團金主在場，六分局今出面否認，此案調查後無詐團金主或有類似素行的人士在場。

台中市第六警分局副分局長李瑞雄表示，有關媒體報導，張姓偵查隊長（已調職）在今年10月17日前往西屯區附設KTV的汽車旅館時，有詐團水房金主在場，且張是該聚會的「主揪人」，全案經後續調查後，確定張與分局另名陳姓巡官，僅在該處停留約30分鐘，即先行離去。

李瑞雄也說，調查當天在場人士，僅有刑事局電偵大隊、南投縣仁愛警分局，以及其他民間人士在場，並無遭查緝過違反洗錢防制法、賭博、詐欺等素行人士在場，因該處是分局列管治安顧慮場所，雖是友人邀約前往，但已違反規定，依依警察人員獎懲標準，各予記過調職。

警政署上月底接獲檢舉有警官出入不正當場所，六分局偵查隊長、巡官遭調職。圖／本報資料照
警政署上月底接獲檢舉有警官出入不正當場所，六分局偵查隊長、巡官遭調職。圖／本報資料照

南投縣 台中市 汽車旅館

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