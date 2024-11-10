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北捷砍人女國立大學碩士畢業 論文研究佛法竟亮刀傷人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

捷運板南線前晚再傳持刀傷人案。42歲王女疑因幻聽懷疑同車廂的16歲鄭姓高中生說她壞話，持美工刀劃傷鄭男，詢後被依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官訊後聲押獲准。據了解王女擁有國立大學碩士學歷，犯案當天是工作最後一天，不料竟會持刀傷人。

據了解，犯下捷運上砍人案的42歲王女，從某國立大學碩士畢業，當時畢業論文還研究佛法相關議題。但王女畢業後在北部工作時卻十分不順利，任職電子廠、生技等多間公司都不長久。後來王女到1間物流公司擔任3C產品理貨員，但前天也因工作不順利離職。

王女前天晚間最後一天上班結束前往北市逛街後，從捷運善導寺站搭車要返回新北市板橋住處。被砍的16歲鄭姓高中生當時正在車廂中與同學聊天，與王女眼神對到後，王女疑因幻聽懷疑鄭姓高中生說她壞話，竟突然掏出美工刀朝鄭姓高中生攻擊，犯案後被同車廂熱心乘客合力制伏。

海山警方獲報趕抵新埔捷運站，將王女帶回偵訊，詢後依法送辦。新北地檢署檢察官複訊後認為王女涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向法院聲請羈押。新北地院法官昨天深夜訊問後，認為王女犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡高度可能，且研判有反覆實施傷害犯罪之虞，有羈押原因及必要，昨天深夜裁准羈押。

王姓女子前晚在捷運車廂裡涉持美工刀劃傷高中生，新北地院昨晚裁准羈押。記者王長鼎／翻攝
王姓女子前晚在捷運車廂裡涉持美工刀劃傷高中生，新北地院昨晚裁准羈押。記者王長鼎／翻攝
王姓女子前天在捷運板南線車廂內涉嫌揮舞美工刀劃傷男高中生，遭熱心旅客合力壓制，交由警方依現行犯當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
王姓女子前天在捷運板南線車廂內涉嫌揮舞美工刀劃傷男高中生，遭熱心旅客合力壓制，交由警方依現行犯當場逮捕。記者王長鼎／翻攝

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