人倫悲劇！與外甥不睦竟持刀砍死他 老母奪刀也受傷

新竹市東區某舊社區大樓，昨晚發生一起人倫悲劇。50多歲曾男與同住劉姓外甥長期不睦，昨晚9時許兩人發生口角，盛怒之下竟持刀砍死外甥，曾母見狀上前阻止也遭砍傷，劉男送醫搶救不治，警方第一時間已逮捕曾男，並依殺人罪嫌送辦。

據了解，曾男與20多歲外甥、80多歲老母同住，但曾男疑似長期因生活習慣與外甥不睦，兩人時常發生爭吵。

昨天晚間9時許，曾男又因生活瑣事與外甥發生口角，一氣之下竟持刀朝外甥猛砍，曾母見狀立即上前阻止，奪刀時手指也遭砍傷。

外甥因傷勢嚴重，送醫時已無呼吸心跳，經搶救後不治，至於阿嬤僅只有手指遭砍傷，生命跡象穩定，警方也當場逮捕曾男，訊後依殺人罪嫌送辦。