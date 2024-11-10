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查扣逾千瓶煙油、改造手槍 警破獲喪屍煙彈分裝廠

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北市文二警分局，在淡水查獲許姓男子「喪屍菸彈」分裝場，上個月持拘搜票，查獲1340瓶喪屍菸油。記者廖炳棋/翻攝
台北市文二警分局，在淡水查獲許姓男子「喪屍菸彈」分裝場，上個月持拘搜票，查獲1340瓶喪屍菸油。記者廖炳棋/翻攝

新北市三重區許姓男子，發現不少毒蟲喜愛含有依托咪酯的「喪屍煙彈」，見有利可圖，因此在淡水設立毒品煙彈分裝工廠，台北市警方接獲線報，上個月持搜索票發動偵查作為，查獲一三四○瓶喪屍煙油，並將許男帶回調查，詢後依毒品、槍砲移送新北地檢署偵辦。

警方指出，依托咪酯是超短效麻醉藥物，常用於手術麻醉，不肖業者將其添加到電子煙油中，成為喪屍煙彈，施用者出現無法控制身體、異常顫抖等反應。

近來青少年濫用依托咪酯情況日益嚴重，今年七月新北三重警被吸食喪屍煙彈的駕駛撞死，整起毒駕車禍引發社會撻伐，由於異丙帕酯與美托咪酯的成分、症狀與依托咪酯相似，行政院今年八月將三者一併列為三級毒品。

警方獲報，許姓男子（卅四歲）在淡水成立煙油分裝工廠，與市刑大共組專案小組調查，上個月確認許男犯行與行蹤後，持拘票及搜索票展開收網，查獲喪屍煙油一三四○瓶、電子煙彈四顆、卡西酮類毒品混合粉末及哈密瓜錠半成品共計十六餘公斤、毒品分裝工具一批。

警方還在許男另一住居所，查獲改造手槍一把及改造子彈，許男坦承平常在網路販售毒煙彈，因怕交易時黑吃黑，所以才買槍防身。

喪屍煙彈 毒品

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