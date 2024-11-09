毒販設立「喪屍菸彈」分裝場 北市警起獲上千瓶菸油

新北市三重區34歲許姓男子，發現不少毒蟲喜愛含有依托咪酯的「喪屍菸彈」，因此在淡水設立毒品菸彈分裝工廠。台北市文二警分局接獲線報，上個月6日持搜索票，在淡水查獲1340瓶喪屍菸油。

警方指出，依托咪酯是超短效麻醉藥物，常用於手術麻醉，不肖業者將其添加到電子菸油中，成為「喪屍菸彈」，會令施用者出現無法控制身體、異常顫抖等怪異行為。由於近日青少年濫用依托咪酯情況日益嚴重，「異丙帕酯」與「美托咪酯」因為成分、症狀與依托咪酯相似，行政院今年8月5日，將3者一併列為第三級毒品。

警方獲報，許姓男子在淡水成立菸油分裝工廠，與刑警大隊共組專案小組調查，上個月確認許嫌犯行與行蹤，由新北檢指揮，持拘票及搜索票，查獲喪屍菸油(內含異丙帕酯)1340瓶、電子菸彈4顆、卡西酮類毒品混合粉末及哈密瓜錠半成品共計16餘公斤、毒品分裝工具1批。

警方還在許嫌另一住居所，查獲改造手槍1把及改造子彈1顆，許嫌坦承平常在網路販售毒菸彈，怕交易時黑吃黑，因此才備槍防身，全案詢後依毒品、槍砲罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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