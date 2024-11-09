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影／彩虹菸沒貨用「麵粉」搞詐騙 毒販糗遇警察釣魚遭逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子在網路上販賣毒品香菸和煙彈，北市警方獲悉，上月底喬裝成買家聯繫，購買一包10支彩虹菸、5顆依托咪酯煙彈，李男依約定赴約，當場遭逮，警方查扣依托咪酯電子煙5組等贓物，但始終沒發現彩虹菸，反而在包裹內查獲一包低筋麵粉，這才得知對方沒有貨，想用麵粉偽裝成毒品「詐欺黑吃黑」，警詢後依法送辦。

中山警方10月25日凌晨0點多喬裝成買家，在淡水一帶跟賣毒的李男（26歲）交易，約定以4萬元購買一條毒品卡西酮香菸（俗稱彩虹菸）、5顆依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈），見李男現身，當場出示警察身分逮捕。

警方在包裹內查獲托咪酯電子煙5組和一包低筋麵粉，詢問得知，原來李男沒有彩虹菸貨源，賭定買家被詐騙後不敢報案，以低筋麵粉混充在包裹內販賣。

警方現場擴大清查，在他坐車內再逮李男的女朋友董姓女子（23歲）和他友人賴姓男子（26歲），並查扣作案手機2支、香菸1盒等贓證物，警詢後依販賣毒品罪、詐欺罪移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

中山警方查獲托咪酯電子煙5組、一包低筋麵粉、作案手機2支、香菸1盒等贓證物。記者翁至成／翻攝
中山警方查獲托咪酯電子煙5組、一包低筋麵粉、作案手機2支、香菸1盒等贓證物。記者翁至成／翻攝

喪屍煙彈 毒品 詐欺 詐騙 電子煙

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