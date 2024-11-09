捷運再現持刀攻擊 新北校園今年也發生7件持刀到校引恐慌

捷運新埔站昨晚捷運發生42歲王姓女子涉嫌持美工刀傷人一案，1名16歲高二男學生臉部遭刀劃傷，引起民眾恐慌。去年土城某國中發生校園割頸案後，新北今年也發生7件攜帶危險刀械到校案件，引發教育局高度關注。

去年底土城校園割頸案引起社會高度重視，今年至今新北境內各級學校學生攜帶危險刀械到校的通報數共7件。教育局表示持續加強宣導各校務必落實校園安全作為，全力維護師生安全。