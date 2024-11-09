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捷運再現持刀攻擊 新北校園今年也發生7件持刀到校引恐慌
捷運新埔站昨晚捷運發生42歲王姓女子涉嫌持美工刀傷人一案，1名16歲高二男學生臉部遭刀劃傷，引起民眾恐慌。去年土城某國中發生校園割頸案後，新北今年也發生7件攜帶危險刀械到校案件，引發教育局高度關注。
去年底土城校園割頸案引起社會高度重視，今年至今新北境內各級學校學生攜帶危險刀械到校的通報數共7件。教育局表示持續加強宣導各校務必落實校園安全作為，全力維護師生安全。
教育局說，依據教育部校園安全手冊相關程序進行校園安全檢查規定及學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，若查獲學生攜帶違法物品，立即通知警察機關處理，但查獲違禁物品則放置於學校專用保管箱，於無妨害之虞時，返還學生或通知法定代理人或實際照顧者領回。同時針對違反規定學生追蹤輔導列管，確保全體師生安全。
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