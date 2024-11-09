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影／吞百萬贓款爆黑吃黑 台中2男當街遭毒打...BMW也撞爛
台中市昨晚傳出詐騙集團黑吃黑事件，林姓男子等4人懷疑劉姓、曾姓同夥私吞100萬元贓款，透過內應騙出對方持球棒痛毆2人一頓，連當時開的1輛BMW都因追車撞爛車頭，警方連夜在3小時內抓到施暴的4人，依傷害等罪嫌送辦，另就詐欺溯源調查中。
台中第三分局東信派出所昨晚8點多獲報，東區旱溪街傳出民眾鬥毆糾紛，趕赴現場時發現僅劉姓男子（19歲）及曾姓（17歲）在場，2人表示遭人拿球棒痛打，包括頭、臉及四肢都有瘀傷，但就衝突原因卻避重究輕，警方研判不單純。
警方循線調閱監視器，3小時內就在西屯區1間汽車旅館抓到施暴的林姓（22歲）、黃姓（20歲）、傅姓（21歲）及許姓（18歲）等4名男子，現場還起獲K他命毒品、鎮暴槍等違禁物。
警方追查發現，整起事件是詐騙集團黑吃黑引起，林姓男子等人因懷疑劉男、曾姓少年想私吞得手的100萬元贓款，昨晚先是透過擔任內應的許男，藉故要聊天等約2人到東英公園一帶見面。
劉、曾駕駛1輛白色自小客車抵達時，赫見林等開1輛白色BMW也到場，嚇到立即踩油門竄逃，林等一路也追車、衝撞，結果劉開到旱溪街才不慎撞倒路邊一排機車停下，並遭林等4人圍毆。
警方查，遭毆2人及動手4人原本都是同一詐團成員，就自稱私吞百萬元贓款，以及幕後集團將進一步溯源釐清，初步先將林等4人依傷害、毀損及毒品罪嫌移送偵辦。
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