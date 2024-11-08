獨／竹市警官「帳戶出入500萬」疑涉貪二度交保 檢抗告今遭准押

新竹市警察局第一分局偵查隊陳姓小隊長傳出涉嫌貪汙，因帳戶內有500萬餘元不明來源資金出入，遭檢調懷疑貪汙，疑似包庇毒品案件，雖陳姓小隊長矢口否認，且2次遭聲押都獲地院交保，不過今天檢察官向高等法院提起抗告，高院發回更裁，今遭裁定准押禁見。

據了解，這名陳姓小隊長已在警界服務多年，曾偵破數起槍擊案，但卻疑似因一起毒品案件而捲入其中，被調查局人員監聽到他疑似包庇毒犯，指示派出所將人移交給他「處理」，因此才被檢調盯上追查，並發現他帳戶內有不明來源資金進出，遠超薪資所得，懷疑他收受賄賂或貪汙。

檢調人員先是發現他在短時間內利用名下3個銀行帳戶進出高達500多萬元現金，利用ATM存取款，但資金進出這段期間，他卻被監聽到與一名涉入毒品案件的嫌疑人有往來，疑似為他培養的線民，但這名線民因吸食K他命遭逮後，陳姓小隊長隨即致電轄區北門派出所，要求北門派出所將人盡快移送偵查隊。

同時檢調還發現，陳姓小隊長疑似濫用警政公務資訊系統，在非公務情況下，查詢特定人士的個資，同樣被依法偵辦。

不過陳姓小隊長遭約談後，矢口否認有涉嫌取得不明來源資金，不認有從警局公款中挪用，也否認有收受賄賂，他向調查人員解釋帳戶內短時間進出的大筆資金，實際是投資所得，其中還有140萬餘元是向親友借貸，其餘則是友人借他資金周轉，且後續已陸續還清，帳戶內僅存160多萬元。

據與他共事多年的同仁表示，陳姓小隊長工作認真，很力求表現，還曾迅速偵破槍擊案，不認為他會做出違法的事情，且陳姓小隊長連2次都交保，檢方指控罪證不足，從10月初發生事情以來，他都還正常上下班、沒有任何異狀。

新竹地檢署在10月8日首度偵辦這起警官涉貪案，雖向法院提起聲押，但隨後就以20萬元交保，後續因查出其他事證，10月23日再度聲押他，但仍舊以30萬元交保，檢察官不服向高院提起抗告，經高院裁定發回更裁，檢方今第3度向法院聲請羈押禁見獲准。

對此新竹市警一分局回應，這起員警疑似涉及查詢個資及財產來源不明情事是由新竹地檢署指揮新竹市警察局第一分局與調查局北部機動站共同偵辦，分局重申秉持不掩飾、不庇縱態度，將全力配合檢察官釐清案情依法偵辦，展現維護警譽決心，自清自查、警紀警辦，並追究相關人員考監責任。

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