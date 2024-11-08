影／航警局偵破大陸走私偽造車牌 主嫌屏東落網

近期有不肖歹徒使用假車牌亂象，懸掛假車牌上路情形氾濫，造成監視器失效產生許多治安及社會議題。今年10月起，航空警察局與財政部關務署台北關，陸續查扣多起以裝飾牌號名義，自中國大陸進口之偽造汽、機車車牌。

航警局獲案後，與相關單位共組專案小組積極偵辦，經過大數據資料庫層層分析可疑犯嫌之金流流向，鎖定了在台灣負責與境外偽造車牌集團共犯之身分，經月餘跟監、蒐證及埋伏後，專案小組掌握了犯嫌藏匿之處所，遂持台灣屏東地方法院所核發之搜索票，於屏東地區緝獲張姓犯嫌到案，並於扣案證物中發現疑似進口偽造車牌並流入市面之案件高達40餘件，將擴大清查，並追查不肖歹徒使用偽牌情形。

航警局表示張姓主嫌起初受友人所託，尋找購買偽造車牌之管道，透過臉書一頁式廣告與大陸偽造車牌集團接洽，成功進口偽造車牌來台轉賣獲利後，即認為走私偽造汽車車牌一次單價新臺幣6,000至9,000元獲利報酬相當高，遂於今年6月起與大陸綽號阿彥之犯嫌合夥，共同接單、訂製並走私入台，而張姓犯嫌除提供匯款帳戶外，並負責在台尋找買家需求之車輛及車型，並拍攝車號提供大陸共犯製作偽造假牌，使在台買家可懸掛同款車輛之偽造車牌(即俗稱AB車)，以規避查緝。