影／航警局偵破大陸走私偽造車牌 主嫌屏東落網
近期有不肖歹徒使用假車牌亂象，懸掛假車牌上路情形氾濫，造成監視器失效產生許多治安及社會議題。今年10月起，航空警察局與財政部關務署台北關，陸續查扣多起以裝飾牌號名義，自中國大陸進口之偽造汽、機車車牌。
航警局獲案後，與相關單位共組專案小組積極偵辦，經過大數據資料庫層層分析可疑犯嫌之金流流向，鎖定了在台灣負責與境外偽造車牌集團共犯之身分，經月餘跟監、蒐證及埋伏後，專案小組掌握了犯嫌藏匿之處所，遂持台灣屏東地方法院所核發之搜索票，於屏東地區緝獲張姓犯嫌到案，並於扣案證物中發現疑似進口偽造車牌並流入市面之案件高達40餘件，將擴大清查，並追查不肖歹徒使用偽牌情形。
航警局表示張姓主嫌起初受友人所託，尋找購買偽造車牌之管道，透過臉書一頁式廣告與大陸偽造車牌集團接洽，成功進口偽造車牌來台轉賣獲利後，即認為走私偽造汽車車牌一次單價新臺幣6,000至9,000元獲利報酬相當高，遂於今年6月起與大陸綽號阿彥之犯嫌合夥，共同接單、訂製並走私入台，而張姓犯嫌除提供匯款帳戶外，並負責在台尋找買家需求之車輛及車型，並拍攝車號提供大陸共犯製作偽造假牌，使在台買家可懸掛同款車輛之偽造車牌(即俗稱AB車)，以規避查緝。
航警局指出全案訊問後將依違反刑法偽造特種文書、詐欺等罪嫌，將張嫌移請管轄地方檢察署後續偵辦，而機場相關單位絕對會全力打擊不法集團，遏止偽造號牌輸入國內，以維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言