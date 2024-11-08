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影／「觀音王」藏毒...東澳漁港漁船走私891公斤K他命 基檢起訴18人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署今年7月指揮海巡等多個單位，在新北市萬里區東澳漁港查獲漁船走私運毒，在運毒貨車起出35麻布袋裝第三級毒品K他命，重891.85公斤，市價約4.5億元，約可供296餘萬人次吸食。檢方今依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴18名曹姓等貨車駕駛、現場指揮及搬運人員。

基隆查緝隊獲知運毒集團欲從台灣北部走私毒品情資，基檢指揮海巡多個單位組專案小組清查、過濾。經長期蒐證見時機成熟，7月8日凌晨，於新北市金山、萬里區岸際埋伏重兵近百探員，當日適逢初二，月色昏暗，岸際海面視線不佳，專案人員提高警覺埋伏長達近10小時，以優勢警力逮人。

查緝人員先在新北市萬里區漁澳路萬里駱駝峰附近，查獲運毒貨車，起出35麻布袋裝第三級他他命，毛重891.85公斤，同時拘捕貨車駕駛、現場指揮及搬運人員等人，再於東澳漁港處拘捕走私運送的漁船駕駛，運毒人相關人共18人一網成擒，向法院聲請羈押禁見獲准。

海巡署偵防分署基隆查緝隊指出，不法販毒集團為避免自海上走私毒品接駁運輸期間遭海水浸蝕，將毒品以多層包裝防水，最外層為簡體字的肥料袋雙層包裝，每袋24至25包毒品，內部每包再以「觀音王」真空茶葉袋偽裝做為掩護，以掩人耳目避免遭查緝。

基隆地檢署表示，查扣毒品數量龐大，且純度高達83.9％，倘流入市面，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害，建請法院從重量刑，以示懲儆。

檢方為徹底剝奪運毒集團的運毒工具，檢察官於查扣毒品運毒犯罪工具貨車、漁船後，委託行政執行署宜蘭分署，9月2日將運毒所用貨車、漁船拍賣，貨車、漁船分別以7萬1000元，28萬1000元拍出。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝
真空茶葉袋偽裝，漁船走私891公斤K他命，檢方今天起訴18人。記者游明煌／翻攝

基隆 毒品

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