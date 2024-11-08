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影／寮國進口頭飾郵包藏5公斤海洛因 警在嘉義逮接貨3泰籍男女

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

毒梟以進口當地傳統「頭飾」名義，自寮國郵寄包裹來台，疑利用來台打黑工的泰國籍男子收件，並由另對泰籍情侶來台接件，警方緝捕3人到案，起獲頭飾內夾藏的近5公斤海洛因毒品，今年8月已依法送辦，兩人在押。

據了解，泰籍男子塞旺（22歲）今年3月間以觀光名義來台，卻逾期未離台，在嘉義打黑工度日。財政部關務署台北關8月9日查驗一件寄給塞旺的「頭飾」包裹，發覺頭飾內疑夾藏違禁毒品，夾藏近2.6公斤海洛因，通報刑事局追查全案。

刑事局南部打擊犯罪中心報請嘉義地檢署指揮偵辦，與高雄、嘉義警方及航空警察局、移民署等單位聯手查緝，8月13日又攔獲一個進口頭飾郵寄包裹，查獲2.3公斤海洛因，收件人也是塞旺。

警方在嘉義中埔逮捕塞旺，他供稱有人會去找他拿毒品，果真查獲上門的泰籍男子納隆（40歲）與女友瓦拉波恩（36歲），發現兩人8月13日以觀光名義搭機到桃園機場，下機後乘計程車到嘉義與塞旺接頭前，途中還買了夾鏈袋、電子磅秤等物。

塞旺與瓦拉波恩供稱互相不認識，只負責接包裹，有人會找他們拿包裹，不知道裡面有毒品；納隆則稱與女友來台玩，一概不知。警方詢後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，將3人移送地檢署偵辦，檢方聲押塞旺與瓦拉波恩獲准，納隆請回。

警方追查上游毒梟，兩個月來仍未查出是背後何人操縱，於今天發布這起跨國運毒案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方發現進口頭飾內夾藏毒品，發現毒梟疑利用來台打黑工的泰籍男子跨國運毒。記者林保光／翻攝
警方發現進口頭飾內夾藏毒品，發現毒梟疑利用來台打黑工的泰籍男子跨國運毒。記者林保光／翻攝
警方發現進口頭飾內夾藏毒品，發現毒梟疑利用來台打黑工的泰籍男子跨國運毒。記者林保光／翻攝
警方發現進口頭飾內夾藏毒品，發現毒梟疑利用來台打黑工的泰籍男子跨國運毒。記者林保光／翻攝

嘉義 桃園機場 毒品

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