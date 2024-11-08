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勞動部公務員疑遭職場霸凌在辦公室傳憾事 次長啟動調查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員4日周一陳屍辦公室。近日網路社群Treads有網友發文爆料，該名員工生前工時長、多次遭受主管歇斯底里地破口大罵，疑遭職場霸凌而想不開。勞動部說，已針對該事件啟動行政調查。

疑似吳姓派駐人員同事的網友在Treads發文指出，吳姓派駐人員時常早上6時前上班，下午4時半先打下班卡，再續留在辦公室加班，工時長卻未留下過勞證據，其他同事都看在眼裡。該派駐人員生前經手業務遭主管退件、破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，當晚家人曾來尋卻遭保全阻擋在外，無法及時阻止憾事發生。

發文提及，近日勞動部長官約談同仁，「以為大家長要安慰同事，結果是，要求大家噤聲」。而據了解，北分署分署長謝宜容4日曾發一封內部信給北分署全體同仁，信裡要求「不要妄加猜測，甚至以訛傳訛、傳遞錯誤資訊，造成家屬困擾及二次傷害。」

據聞勞動部長何佩珊原訂今天赴北分署，卻臨時取消行程。對此傳聞，勞動部說，已請勞動部次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，在結果尚未出來前，不宜多做無謂揣測。

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一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片
一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片

勞動部 同事 辦公室

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