勞動部公務員疑遭職場霸凌在辦公室傳憾事 次長啟動調查

一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員4日周一陳屍辦公室。近日網路社群Treads有網友發文爆料，該名員工生前工時長、多次遭受主管歇斯底里地破口大罵，疑遭職場霸凌而想不開。勞動部說，已針對該事件啟動行政調查。

疑似吳姓派駐人員同事的網友在Treads發文指出，吳姓派駐人員時常早上6時前上班，下午4時半先打下班卡，再續留在辦公室加班，工時長卻未留下過勞證據，其他同事都看在眼裡。該派駐人員生前經手業務遭主管退件、破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，當晚家人曾來尋卻遭保全阻擋在外，無法及時阻止憾事發生。

發文提及，近日勞動部長官約談同仁，「以為大家長要安慰同事，結果是，要求大家噤聲」。而據了解，北分署分署長謝宜容4日曾發一封內部信給北分署全體同仁，信裡要求「不要妄加猜測，甚至以訛傳訛、傳遞錯誤資訊，造成家屬困擾及二次傷害。」

據聞勞動部長何佩珊原訂今天赴北分署，卻臨時取消行程。對此傳聞，勞動部說，已請勞動部次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，在結果尚未出來前，不宜多做無謂揣測。

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