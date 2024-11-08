影／販售喪屍菸彈 汐止警溯源跨區八里逮21歲男

林姓男子涉販售喪屍煙彈，新北市汐止警溯源追查日前跨區至八里逮人，查獲毒品咖啡包50包及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙油1顆，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，汐止警方今年10月間，在汐止區福德一路查獲蔡姓男子涉嫌持有「喪屍煙彈」依托咪酯煙油及毒品咖啡包等毒品，轄區派出所社后所及汐止偵查隊合力溯源偵辦，發現上游毒販林姓姓男子（21歲）涉有重嫌。

警方專案小組向士林地院聲請拘票及搜索票獲准，日前跨區至新北市八里區一帶拘提林男到案，查獲由林男一手成立的販毒網路，並於其車上、住家查獲毒品咖啡包50包及俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯煙油1顆，警詢後將林男依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局表示，「打擊犯罪、檢肅毒品」是當前重點工作，毒品犯罪一直以來除了對社會治安造成重大影響，戕害國人健康，警方全力積極向上溯源，絕不放過任何違法之徒，給民眾一個無毒的環境，以維護國人身體健康安全。

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