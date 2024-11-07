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內政部宣布：馬來西亞成為第7國能使用自動通關入境

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

馬來西亞今年5月宣布，6月1日起，新增台灣旅客可以使用自動查驗通關系統（Autogate）出入境，以加速通關效率，為了表示互惠，內政部也宣布，即日起，開放馬來西亞民眾使用我國自動查驗通關系統（e-Gate）。馬來西亞是繼美國、韓國等國家之後，第7個與我國完成互惠使用自動查驗通關系統。

內政部部長劉世芳表示，11月7日起，馬來西亞成為繼美國、韓國、澳洲、義大利、德國及新加坡之後，第7個與我國完成互惠使用自動查驗通關系統的國家。

劉世芳說，來台的馬來西亞旅客，只要持馬國6個月以上效期的晶片護照、年滿12歲及身高140公分以上，且在我國無違反法令的紀錄，即可免費事先註冊使用我國e-Gate入出境。

我國旅客前往馬來西亞者，凡持用6個月以上效期晶片護照，且身高120公分以上之國人，於抵達馬來西亞前3天內上網填寫馬來西亞電子入境卡（Malaysia Digital Arrival Card–MDAC），無須事先註冊，即可免費使用馬國Autogate入出境馬來西亞。

另外，移民署在11月舉辦為期一週的「外國移民官標竿學習計畫」，這項計畫聚集了來自12國共19名外國移民官，藉由課程講授及實地參訪，分享移民執法經驗，並建立交流合作平台。

移民署指出，參與國家除了新南向重點國家，還有美洲、太平洋島國、非洲等官員參與，此活動從2017年舉辦至今第5年，突顯移民署跨國移民執法的合作成效。

內政部部長劉世芳主持「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮。記者翁至成／翻攝
內政部部長劉世芳主持「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮。記者翁至成／翻攝
我國今天宣布「台馬互惠使用自動查驗通關系統」正式啟用。圖左至右為：外交部亞東太平洋司副司長許書智、馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花、內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨、交通部觀光署副署長林信任。記者翁至成／翻攝
我國今天宣布「台馬互惠使用自動查驗通關系統」正式啟用。圖左至右為：外交部亞東太平洋司副司長許書智、馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花、內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨、交通部觀光署副署長林信任。記者翁至成／翻攝

移民署 馬來西亞

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