內政部宣布：馬來西亞成為第7國能使用自動通關入境
馬來西亞今年5月宣布，6月1日起，新增台灣旅客可以使用自動查驗通關系統（Autogate）出入境，以加速通關效率，為了表示互惠，內政部也宣布，即日起，開放馬來西亞民眾使用我國自動查驗通關系統（e-Gate）。馬來西亞是繼美國、韓國等國家之後，第7個與我國完成互惠使用自動查驗通關系統。
內政部部長劉世芳表示，11月7日起，馬來西亞成為繼美國、韓國、澳洲、義大利、德國及新加坡之後，第7個與我國完成互惠使用自動查驗通關系統的國家。
劉世芳說，來台的馬來西亞旅客，只要持馬國6個月以上效期的晶片護照、年滿12歲及身高140公分以上，且在我國無違反法令的紀錄，即可免費事先註冊使用我國e-Gate入出境。
我國旅客前往馬來西亞者，凡持用6個月以上效期晶片護照，且身高120公分以上之國人，於抵達馬來西亞前3天內上網填寫馬來西亞電子入境卡（Malaysia Digital Arrival Card–MDAC），無須事先註冊，即可免費使用馬國Autogate入出境馬來西亞。
另外，移民署在11月舉辦為期一週的「外國移民官標竿學習計畫」，這項計畫聚集了來自12國共19名外國移民官，藉由課程講授及實地參訪，分享移民執法經驗，並建立交流合作平台。
移民署指出，參與國家除了新南向重點國家，還有美洲、太平洋島國、非洲等官員參與，此活動從2017年舉辦至今第5年，突顯移民署跨國移民執法的合作成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言