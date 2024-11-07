涉教唆販滅證洩密 3名律師淪毒販軍師重金交保

台北市刑大今年3月偵破一起大麻販毒集團，林姓毒販委任綽號「荖葉」的律師葉重序辯護，葉男在偵查中因掌握販毒訊息，因而意圖教唆共犯滅證，台北地檢署發現此事後，成立專案小組暗中蒐證，發現除葉重序之外，還有尤文粲、閻道至律師也涉及幫助毒販滅證，檢察官陳雅詩昨指揮警方搜索7處地點，帶回3律師與2毒販共5人調查，今天複訊後依洩密罪命葉男50萬元交保、尤男、閻男均交保20萬元。

至於昨天被拘提的顧姓毒販，因有串滅證及逃亡之虞，檢方向法院聲押獲准；早先被捕的林姓毒販羈押期滿獲釋，但案件尚未偵結，持續偵查中。據指出，相關律師接觸的毒販大都與竹聯幫有關，且往來甚密，常上酒店飲宴，懷疑洩密不只一樁。

閻道至曾在台鐵普悠瑪列車翻覆案替司機員辯護，但過去卻涉與竹聯幫勾結，替販毒集團下游被抓到時故意陪同前往偵訊，目的是刺探敵情給販毒集團上游。檢方認定閻身為執業律師卻收20萬元協助滅證，依洩密、藏匿人犯等罪起訴。懲戒法院也對閻道至停止執行職務一年。

據調查，閻道至曾提醒毒販丟掉存有犯罪證據手機，但兩名被逮的車手沒有委任律師，閻道至原想擔任車手辯護人，因有利益衝突遭檢方禁止，所以找來葉重序、尤文粲幫忙辯護，沒想到反成了露餡疑點。

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