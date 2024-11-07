刑事局中部兩警官爆找傳播妹助興 被調離原職務接受調查

警政署上月底接獲檢舉，刑事局中部單位的徐姓、陳姓警官，上個月在台中市西屯區市政北七路一間有附設KTV包廂的汽車旅館內白吃白喝，甚至有找傳播妹到場助興，現場還有台中市警局偵查隊長、南投縣仁愛警分局警員等人；刑事局調查後表示，兩名警官沒有白吃白喝情況，但因為汽旅同棟建築物曾是詐團水房據點，因還有案件調查，被列為敏感場所，兩名警官因涉足該處，目前先調回刑事局北部單位服務。

刑事局表示，10月17日刑事局徐姓及陳姓2名警官，與友人前往台中市一處KTV消費，遭民眾檢舉酒後言行不妥當，刑事局接獲通報後，由督察單位啟動調查，秉持不庇縱、不掩飾、不護短，毋枉毋縱立場，針對當天參與活動員警、友人及KTV業者訪談調查。

經KTV業者表示，現場沒有人員出現言行不當或暴力行為，也沒有衝突情事發生，刑事局為求慎重處置，將持續向檢舉陳情的人士取得聯繫進行查處；徐姓及陳姓2名員警，因涉足敏感場所，已調離原職務接受調查，如涉有違紀，依法處置絕不寬貸，並追究相關人員考監責任。

刑事局會持續要求各級主管，確實宣導相關法治觀念，加強內部管理，要求所屬員警以身作則，恪遵法紀，避免衍生違法違紀情事，如發現有違法紀情事，應立即陳報並深入調查，斷然處置，絕不鄉愿。