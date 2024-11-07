台中前後刑大隊長與博奕集團有關？李文章動火：只有林明佐

台中市警局刑大前大隊長林明佐涉洩密予九州博弈集團，市議員蔡耀頡今質詢警察局長李文章，指去年市刑大與博奕集團成立的翔谷基金會合辦活動，今年一月到任的刑大隊長李明道又與博奕集團幹部是表親，他質疑李文章難道警局都沒有「避嫌」嗎？前後刑大隊長都與博奕集團有關係。李文章有些火氣，他說，一個有犯罪、一個沒犯罪，難道有表親與博奕人員相關就不適任？他要求議員不要誣蔑。蔡耀頡說，只希望警局盡責釐清，沒說李明道不適任，反嗆局長不要誣蔑。

台中市警局刑大前大隊長林明佐因涉及洩密給博奕集團，目前在押。蔡耀頡問局長沒有責任嗎？李文章表示，警政署已要求警局提報相關責任歸屬報告，他當然有責任，但依規定是在第一審判決後才會決定。

蔡耀頡質疑，市刑大去年與博奕集團成立的翔谷基金會，合辦反毒活動，局長也到場了，難道事前未釐清兩者的關係嗎？還接受贊助活助。李文章說，市刑大與翔谷合辦，警局簽辦到市府，市府派他代表出席，只有這一場，他致詞到反毒措施，已善盡責任。蔡耀頡說，難道警局與哪些民間機構合辦活動，不用清查是否有其他關連？李文章表示，這場活動辦完後，林明佐案才爆發？且內規是承辦單位清查相關牽連。

蔡耀頡說，除了這場活動，警局有其他活動接受贊助？沒有直接或變相受賄？李文章說，當然沒有，他已清查過了！僅此一場，且不是贊助，而是掛名而已。

蔡耀頡進一步質疑，是不內部調查還有沒有「林明佐們？」李文章說，目前掌握事證的只有林明佐一人，有多少證據講多少話。蔡耀頡話鋒一轉，是否還有人間接或直接與博奕集團相關的的可能性？李文章表示，任何樣態都有可能，須有證據。蔡直指現任刑大隊長李明道的表親史鎮康是博奕集團幹部，局長事前知道嗎？

李文章說，這是刑事警察局派的，李明道是他的前同事，他行使同意權，至於博奕集團的幹部是表親，他事前不知道。蔡耀頡問李明道，難道不用向局長報告，針對博奕案「避嫌」，會不會利用表親套取資訊，到底還有多少林明佐們 ？李文章說，他告誡所有員警、所長、分局長們，不能博奕有關，不能說表親與博奕集團有關，就是犯罪，議員不要誣蔑。

蔡耀頡說，他主要表達是希望相關人員要懂得避嫌，有出入招待所的就可能有牽連，更何況表親？他反嗆局長不要誣蔑，前後大隊長都與博奕有關。李文章說，一個有犯罪行為，一個沒有，不能混為一談。如果議員掌握大隊長有犯罪行為，可以告發。

李明道受訪指出，他與史鎮康是姑表兄弟，但一住中部、一住台北，極少連絡，他今年一月才來台中到任。他表示，因沒有特別事由，所以未向警察局長說明。