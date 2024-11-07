警官找妹上摩鐵…業者「招待所」規格行銷 前身曾毒趴群聚罰410萬

刑事局中部某單位警官等人被檢舉，涉前往西屯區一間汽車旅館，找來「香檳小姐」助興，引發外界議論；警界人士透露，該間汽車旅館曾易名，現在業者以「招待所」規格行銷，前身也曾查獲毒趴案件，最知名是在2021年間，業者讓客人在包廂內群聚，當時市府將開毒趴7名男女，以及業者、法人開罰，總計開罰410萬元，創下紀錄。

警界人士透露，此次爆發涉有違紀警官前往的汽車旅館，前身曾是轄區派出所列管的治安顧慮場所，因為出入份子複雜、龍蛇雜處，也曾查獲過毒趴案件，其中在2021年新冠肺炎疫情期間，當時轄區派出所在同年5月25日即在該處查獲3男4女在該處開毒趴，當時查獲毒咖啡包、一粒眠、K盤等毒品。

當時台中市政府認為業者與客人都違反傳染病防治法的規定，涉案客人每人開罰30萬元，而法人與公司負責人也分別被開罰100萬元，開罰金額達410萬元，創下紀錄。

該間汽車旅館後來改名為現在的名稱，內部裝潢也改走「霸氣私人招待所設計風格」，標榜有超大螢幕、專屬DJ吧台、電動麻將桌、聲控氣氛燈、KTV包廂等設備，較注重隱私性，不願去一般KTV的客群

台中市警局再傳警紀案件，警政署上月底接獲檢舉，刑事局中部某單位、台中市警局偵查隊長、南投縣仁愛警分局警員等人涉及不正當場所，刑事局已將涉案兩名警官調離現職，台中市警局正在檢討該名隊長職務調整，不排除調內勤，但該隊長喊冤，當日應友之邀，前往附設KTV汽車旅館，後續見狀況不對，已先離席，無故蒙受「池魚之殃」，市警局仍在研議後續職務調整安排。

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