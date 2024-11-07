新竹餐酒館老闆網售罕見大麻司康 北市警循線抓藥頭
新竹開設餐酒館的24歲吳姓男子涉於網路販售毒品大麻和少見的大麻司康，北市警方獲悉後積極追查蒐證，近日成功在竹縣新豐鄉將他查獲，並溯源查獲供毒上游24歲潘姓男子送辦。
台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞，轄下偵查第八隊日前執行網路巡邏勤務時發現，有人在中秋節期間於網路社群平台Telegram公然發文販售毒品，且刻意製成少見的「大麻司康」年節糕餅外型以吸引買家。
警方隨即組成專案小組積極蒐證，經追查掌握毒販身分為經營餐酒館的吳男後，向新竹地院聲請搜索票執行查緝行動，順利在9月中於新竹縣新豐鄉將他查獲，並起出大麻1包、大麻司康9顆等證物。
初估吳男販毒的不法所得約為新台幣近3萬元，全案詢後，警方將吳男依涉販賣毒品罪移送新竹地檢署偵辦。
另外，經溯源追查毒品供貨來源，也於9月底緝獲上游藥頭潘男法辦，並持續擴大追查此案販毒網絡偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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