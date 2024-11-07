快訊

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

京華城案檢廉二度約談陳佩琪 今早進廉政署接受訊問

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中少婦開特斯拉國小接小孩 遭2煞狠砸車…警抓3人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名少婦在4日駕駛特斯拉到北屯區一間國小接小孩，下車後，兩名惡煞持鐵鎚等器械朝特斯拉一陣猛砸，車窗、車燈、擋風玻璃全毀，隨後開車離開，當場讓少婦嚇壞報警。警方陸續查緝邱等3人到案，邱對雙方有何糾紛，未多作解釋，依毀損罪嫌送辦。

經查，台中市一名少婦在4日上午11時許，駕駛特斯拉電動車到北屯區豐樂三街與豐樂一街的國小要接小孩，少婦將車停在國小旁的駐車彎內，隨後下車，沒想到兩名惡煞即持鐵鎚等器械，朝著特斯拉的車窗、車燈、擋風玻璃猛砸，少婦嚇壞後報警。

警方陸續在4日、6日查緝陳男（45歲）、黃男（32歲）、邱男（39歲）等三名涉案人，其中邱是以每人5000元的代價，請共犯動手，不過邱與車主有何糾紛，邱未解釋，全案警詢後依毀損罪嫌送辦。

警方呼籲，針對惡意毀損他人財物的行為，將嚴正執法，並全力追查到底，以維護社會秩序及民眾財產安全。

台中市一名少婦在4日開特斯拉在國小旁接小孩時，遭兩名惡煞砸車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名少婦在4日開特斯拉在國小旁接小孩時，遭兩名惡煞砸車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名少婦在4日開特斯拉在國小旁接小孩時，遭兩名惡煞砸車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名少婦在4日開特斯拉在國小旁接小孩時，遭兩名惡煞砸車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名少婦在4日開特斯拉在國小旁接小孩時，遭兩名惡煞砸車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名少婦在4日開特斯拉在國小旁接小孩時，遭兩名惡煞砸車。記者陳宏睿／翻攝

台中市 特斯拉

延伸閱讀

美大選川普勝出 概念股將躍盤面焦點

川普勝選美股狂歡！道瓊早盤狂飆1300點衝歷史新高 台積ADR跌逾2％

美國大選勝負已定 彭博指川普盟友馬斯克「極度親中」：或對習近平有利

特斯拉不推80萬元平價車款了？馬斯克最近說「無意義」

相關新聞

影／台中少婦開特斯拉國小接小孩 遭2煞狠砸車…警抓3人

台中市一名少婦在4日駕駛特斯拉到北屯區一間國小接小孩，下車後，兩名惡煞持鐵鎚等器械朝特斯拉一陣猛砸，車窗、車燈、擋風玻璃...

美兒少猥褻犯入境…傳入住桃機旁商旅 警到場撲空「人已北上」

一名有性犯罪前科的美籍人士日前入境來台，移民署接獲通知緊急成立專案小組追查，查獲將依法強制驅逐。據悉，該美籍男子登記入住...

毒蟲違規停車被盤查要驗尿 竟架住員警脖子開車拖行百公尺

高雄李姓男子今年6月違規停車被警方攔查，員警查出李男是尿檢對象，不料李男聽到要強制採尿後，竟突然架住許姓員警脖子，將許拉...

影／71歲婦做發財夢不知警詐正鬥法 面交前狂轉陣地車手仍栽了

何姓老婦日前遭假投資詐騙，依詐欺集團指示購買金塊準備面交，其子女事前報警求助，員警在何婦不知情狀況下埋伏跟監，不料詐團狡...

影／託運行李藏5千萬大麻丟包未領 航警循線逮捕3犯嫌

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃機第一航廈執行入境託運行李X光儀檢時，鎖定1件X光顯像異常之可疑行李箱，不料託運旅客...

北投警搗新興毒品分裝場 查獲18人...黑幫、少年在列

台北市北投分局警方近期配合專案掃毒交出成效，查獲毒犯18人、查扣毒品煙彈99顆、海洛因等各式毒品及現金275萬9000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。