影／台中少婦開特斯拉國小接小孩 遭2煞狠砸車…警抓3人

台中市一名少婦在4日駕駛特斯拉到北屯區一間國小接小孩，下車後，兩名惡煞持鐵鎚等器械朝特斯拉一陣猛砸，車窗、車燈、擋風玻璃全毀，隨後開車離開，當場讓少婦嚇壞報警。警方陸續查緝邱等3人到案，邱對雙方有何糾紛，未多作解釋，依毀損罪嫌送辦。

經查，台中市一名少婦在4日上午11時許，駕駛特斯拉電動車到北屯區豐樂三街與豐樂一街的國小要接小孩，少婦將車停在國小旁的駐車彎內，隨後下車，沒想到兩名惡煞即持鐵鎚等器械，朝著特斯拉的車窗、車燈、擋風玻璃猛砸，少婦嚇壞後報警。

警方陸續在4日、6日查緝陳男（45歲）、黃男（32歲）、邱男（39歲）等三名涉案人，其中邱是以每人5000元的代價，請共犯動手，不過邱與車主有何糾紛，邱未解釋，全案警詢後依毀損罪嫌送辦。

警方呼籲，針對惡意毀損他人財物的行為，將嚴正執法，並全力追查到底，以維護社會秩序及民眾財產安全。